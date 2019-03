Madina estuvo a punto de no presentar su candidatura a la secretaría general del PSOE

TODAS LAS CLAVES DE SU CANDIDATURA

Eduardo Madina ha tenido que matizar sus declaraciones en las que admitía un referéndum en Cataluña siempre que fuera legal. Esta no es la postura oficial del PSOE y, sobre todo, no es la que defienden Rubalcaba y otros dirigentes que impulsaron la candidatura de Madina. Así, esos mismos dirigentes con Madina cuando estaba a punto de dar marcha atrás y no presentar su candidatura.