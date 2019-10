Luz Sánchez-Mellado: "Lo que ha cambiado este país va a bordo del helicóptero que traslada a Franco"

"De las imágenes de hoy me quedo con una que no vamos a ver, no va a ver nadie, solamente los protagonistas. Me quedo con esa imagen de dos personas, un hombre y una mujer, suspendidos en el tiempo y el espacio con el cadáver de Francisco Franco. Se trata de su nieto Francis Franco y de Dolores Delgado, la ministra de Justicia, notaria mayor del reino.

Son dos personas coetáneas que prácticamente han vivido en el mismo país, en la misma época desde dos perspectivas diferentes: Francis Franco como deudo de su abuelo, primer nieto varón elegido por él para perpetuar el apellido y Dolores Delgado encargada, como notaria mayor del reino, de dar fe de que el cadáver que va detrás de ellos es el de Francisco Franco .

Cuarenta y cuatro años separan esas dos imágenes. Separan dos mundos, dos concepciones de la vida y separan dos países. Lo que ha cambiado este país va a bordo de ese helicóptero".