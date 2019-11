Los rifirrafes más tensos del debate electoral de La Sexta

Las gestiones económicas de José Luis Rodríguez Zapatero y de Mariano Rajoy, y los casos de violencia de género han provocado este jueves los primeros cruces de reproches entre las candidatas del PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox, en el debate de La Sexta.

El debate de este jueves es el último de la campaña electoral 'express' para las elecciones electorales, en el que están participando: como representante socialista, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero; la candidata del PP y vicepresidenta tercera del Congreso, Ana Pastor; la portavoz de Cs, Inés Arrimadas; la de Unidas Podemos, Irene Montero y la representante de Vox, Rocío Monasterio.

Montero (PSOE) ataca a Monasterio por sus propuestas sobre inmigración y autonomías

María Jesús Montero también ha se ha enzarzado con la representante de Vox, Rocío Monasterio, quien ha pedido que se supriman las autonomías para poder garantizar las pensiones.

De hecho, la candidata socialista ha pedido a las representantes del PP y de Ciudadanos, que gobiernan en Andalucía y Madrid con el apoyo de Vox, que se pronuncien y digan si están de acuerdo con suprimir las autonomías. Aunque también ha interpelado a estos partidos para que digan si están de acuerdo en ilegalizar a los partidos independentistas como pide VOX.

Un partido, que según la ministra, tiene un comportamiento "xenófobo". Monasterio le ha respondido, sobre los MENAS, que los ciudadanos "están hartos de la inseguridad" y de sufrir atracos y ha acusado al PSOE de dirigir editoriales de periódico contra Vox. La ministra le ha exigido entonces que se disculpe por llamar delincuentes a esos menores.

Arrimadas acusa a Montero (PSOE) de "ridiculizarla" por señalar su referencias a Andalucía

Otro de los rifirrafes más destacados ha tenido lugar entre Montero y Arrimadas a raíz de que la candidata socialista dijera, en contestación a la de Cs: "Algunas veces dices que has vivido en Andalucía, otras en Cataluña: según lo que quieras trasladar has vivido en todas las partes del mundo".

La número dos de Cs por Madrid ha reprobado estas palabras al afirmar que con ellas Montero ha intentado "ridiculizarla".

Monasterio exige que se condene el ataque a una de las candidatas de Vox en País Vasco

La portavoz de Vox ha reclamado a María Jesús Montero que se disculpe por esos editoriales que "provocan" agresiones como la sufrida por la candidata de Vox en el País Vasco Nerea Alzola, quien ha sido agredida en Sestao. "Es gravísimo y usted debería estar avergonzada", ha agregado Rocío Monasterio.

"Debe pedir perdón por dirigir a los medios 'progres' de la izquierda a dirigir editoriales contra nosotros, que al final lo que provocan a una coordinadora nuestra en el País Vasco le den una paliza a patadas cuando esta repartiendo folletos", ha señalado.

Arrimadas, a Monasterio: "Tu modelo es el comunismo"

La portavoz de Unidas Podemos, Irene Montero, ha atacado a la de Vox por su planteamiento sobre las pensiones, con una parte pública garantizada y otra privada. Según la representante del partido 'morado', los de Abascal proponen "privatizar hasta el palo de la bandera" y que quien tenga dinero tendrá pensión y quien no lo tenga, no tendrá nada.

En medio de esta crítica, Ines Arrimadas ha arremetido contra Montero señalando que el modelo que su partido defiende es el "comunismo". "Controlarlo todo es el comunismo, es intervenirlo todo", ha criticado la portavoz de Cs.

Pastor, a Monasterio: "Yo represento a un partido que ha impulsado la igualdad de oportunidades"

La 'número dos' de la lista del PP en Madrid, Ana Pastor, ha terciado este jueves en el debate protagonizado por su compañera de partido Cayetana Álvarez de Toledo sobre la calificación jurídica entre el abuso sexual y la violación y ha opinado que "cuando no hay consentimiento es violación".

Pastor ha garantizado que esta es la opinión de todo el PP, también de Álvarez de Toledo, quien en un anterior debate la semana pasada aseguró en que "no todo lo que no sea un sí, tiene que ser obligatoriamente un no". "Cayetana Álvarez de Toledo dice lo mismo que yo", ha remarcado Pastor, que ha reiterado que cuando una mujer no consiente "hay agresión sexual y hay violación" y por ello ha abogado por cambiar el Código Penal para ajustarlo al Convenio de Estambul.

Desde Vox, Rocío Monasterio ha propuesto la cadena perpetua para los violadores y ha criticado que partidos como el PSOE aceptaran, a su juicio, que las diputadas no pudiera acercarse ni mirar a los ojos a los miembros de una delegación iraní que visitó el Congreso recientemente. "Este es el feminismo de algunos", se ha quejado.

A esta afirmación, Pastor ha respondido: "usted representa lo que representa y yo a un partido que ha impulsado la igualdad de oportunidades".