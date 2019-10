Los candidatos al 10N exponen sus programas y reiteran su compromiso por desbloquear la situación política

La ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, ha afirmado ante el fallo del juicio del 'procés' que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, "tiene que tomar buena nota" de la sentencia y saber "que el Gobierno va a vigilar por la legalidad" en todo momento y "responder de forma proporcional a los desafíos independentistas".

"Vivimos en un Estado de derecho donde la ley llega con igualdad a todo el mundo", ha asegurado este domingo Montero antes de participar en la segunda edición de la carrera de obstáculos "Yo no renuncio", organizada por el Club de las Malas Madres.

Montero ha confesado su "gran disgusto" por las filtraciones que se han ido publicando estos últimos días en los medios de comunicación, ya que en su opinión "no favorecen el funcionamiento del Estado de Derecho ni de la justicia". La titular de Hacienda ha explicado que tras la sentencia habrá que "trabajar para que la convivencia en Cataluña sea nuestro signo de identidad".

Por su parte, el líder nacional del Partido Popular, Pablo Casado, cargó contra el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por erigirse en garante del desbloqueo cuandaún teniendo varias opciones sobre la mesa. "El que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero", comparó.

"El que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero"

Desde el anfiteatro del Parque del Retiro, Casado se hizo la tradicional foto de familia con la candidatura del PP por Madrid al Congreso de los Diputados y al Senado. Tras ello, tomó la palabra y dejó claro que en estas elecciones generales sale "a ganar, no a empatar, para recuperar el futuro de España".

Casado opinó que Sánchez "no puede revestirse con el disfraz de que va a desbloquear la situación política" como ha hecho en Alcorcón, puesto que "el que crea un incendio no puede ponerse el casco de bombero". "Quienes llevan bloqueando conscientemente no pueden ahora intentar engañar a los españoles diciendo que si se les votan van a desbloquear", enfatizó.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesas, exclamó que "ya está bien de etiquetas tramposas" como la palabra 'izquierda', que a su entender "es un engañabobos" porque la clave es cómo responderá cada partido a la eventual recesión económica, y ahí hay coincidencias entre el PSOE, el PP y Ciudadanos.

Lo hizo en su intervención para cerrar el acto de presentación del programa electoral de Podemos, que advirtió de que es "un programa de mínimos", sabedor de que el próximo Gobierno no será de partido único y tendrá que negociarlo con el resto de formaciones que lo integren.

Iglesias comenzó proponiendo que, ya que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sólo quiere un debate en la campaña, haya otro entre los economistas de los principales partidos, para que digan cómo afrontarán la eventual desaceleración o recesión. Según postuló, ésta es "la pregunta fundamental de esta campaña" y a ella están respondiendo ya de una forma u otra todos los partidos.

Igualmente, para el líder de Podemos, "cuando Mariano Rajoy y Felipe González empiezan a coquetear con el Gobierno de coalición" entre PP y PSOE en un reciente coloquio que protagonizaron en Vigo, o cuando el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, dice que "ahora sí que me puedo poner de acuerdo" con el PP y el PSOE, "están respondiendo a la pregunta de qué hacer frente a una desacelaración": lo harían "gobernando juntos" y reaccionando con "más recortes y degradación de salarios".

Mientras, la portavoz de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Inés Arrimadas, ha asegurado que si el PSOE intenta pactar de nuevo con Unidas Podemos tras las elecciones del 10 de noviembre "fracasará".

A su juicio, "solo hay dos opciones", que el PSOE busque un acuerdo con Unidas Podemos que "fracasará" o "la solución Rivera", que consiste en el "acuerdo entre constitucionalistas". "Votar a Rivera significa desbloqueo, impulsar reformas que el PSOE y el PP llevan guardándolas en un cajón en 40 años; hay muchos españoles que no están pensando en los huesos de Franco, sino en el futuro de sus hijos y sus nietos", ha apuntado.

Arrimadas ha criticado que Sánchez ha querido llevar a los españoles a segundas elecciones, lo cual "le va a salir mal por su soberbia" y "porque se cree que las instituciones son suyas". Así lo ha expresado este domingo en declaraciones a los medios frente al Ayuntamiento de Móstoles (Madrid).