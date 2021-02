Los candidatos a las Elecciones Catalanas 2021 apuran el último domingo de campaña para calar entre los indecisos

El Gobierno de la Generalitat reconoce que si el próximo domingo no pudieran constituirse muchas de las mesas electorales, deberían aplazar la publicación de datos.

De ser así, los resultados electorales no podrían darse a conocer hasta que hubieran votado todos los electores de esas mesas, 48 horas más tarde.

En último domingo de campaña electoral antes de que los catalanes vayan a las urnas todos los partidos han buscado captar la atención de los indecisos.

Salvador Illa, acompañado de nuevo del presidente del Gobierno Pedro Sánchez ha asegurado que los votos que no vayan al PSC "son votos perdidos porque no harán más que afianzar la alianza JxCat- ERC , que "no se soportan pero si suman volverán a gobernar".

Mientras los independentistas también han pedido ese voto útil. Junts per Catalunya busca también votos en el caladero soberanista e insiste: "El único voto que garantiza un Gobierno determinado a avanzar por la independencia es el voto de Junts per Catalunya". ERC ha contado con Arnaldo Otegi en su mitin de campaña en Gerona que ha felicitado a los catalanes "por el camino que han recorrido en los últimos años".

Mientras Pablo Casado unía por videoconferencia a barones y presidentes autonómicos que han animado al candidato popular Alejandro Fernández.

En su mensaje, Casado ha reprochado que republicanos y socialistas mientan, porque "quieren pactar en Cataluña y han vuelto a acordar la mesa de la amnistía y la autodetermnación".

Ciudadanos ha pedido el voto de la moderación, y en el acto de Vox en Vallas, Tarragona ha vuelto a registrar incidentes ya que varios manifestantes han lanzado piedras contra su líder Santiago Abascal.