Ley de amnistía, en directo: Junts amenaza con tumbar la amnistía si el PSOE no incluye todo el terrorismo y el delito de alta traición

Borja Sémper, del Partido Popular, cree que es "un disparate" lo que está ocurriendo en España.

"Todavía no sabemos qué se va a votar. No lo saben ni los diputados del PSOE y esto es una anomalía", explica. "Creo que va a ser una legislatura marcada por esta amenaza, este chantaje, esta presión. No tenemos un presidente con la estabilidad suficiente. El problema de fondo es que no hay estabilidad para gobernar el país", añade.