Las cinco claves de la Asamblea Ciudadana de Podemos de este fin de semana

Cuándo se conocerá la nueva dirección del partido

Podemos conocerá la nueva dirección de su partido el domingo a las 14.00 horas, cuando se hará la lectura del resultado de las votaciones de la Asamblea Estatal Ciudadana que se celebrará este fin de semana en el Palacio de Vistalegre de Madrid.

Los inscritos podrán ejercer su derecho a voto hasta las 20.00 horas del sábado, por lo que los diferentes equipos que compiten en este proceso podrán pedir por última vez el voto cuando se suban al escenario para exponer sus propuestas para el nuevo rumbo del partido.

Qué se vota en Vistalegre II

Los 455.000 inscritos que podrán votar en 'Vistalegre II' están llamados a elegir, por un lado, la composición del nuevo Consejo Ciudadano Estatal --el máximo órgano de dirección entre asambleas--, el secretario general, y los documentos que fijarán la nueva estrategia política, el modelo organizativo de partido, el código ético y la propuesta de feminismos.

El resultado de las votaciones se conocerá a las 14.00 horas y, tras el saludo del nuevo Consejo Ciudadano Estatal, será el turno del discurso del secretario general del partido, puesto al que se han presentado el actual líder, Pablo Iglesias, y el andaluz Moreno Yagüe, antes del cierre del cónclave a las tres de la tarde del domingo.

Qué decide la Asamblea Ciudadana

La Asamblea Ciudadana decidirá el rumbo político y la nueva dirección de Podemos, y el problema puede llegar si el resultado no arroja una victoria "inequívoca" de alguna de las candidaturas que se presentan. En esa nueva composición del Consejo Ciudadano, el máximo órgano de dirección entre asambleas, parece situarse la clave.

Iglesias no ha parado de advertir de que dejará la Secretaría General si no ganan sus ideas y su equipo y hasta ha redoblado el órdago al avisar que también se plantearía dejar el escaño. Sin embargo, confía en ganar y con un resultado claro. Esas advertencias han colocado a Íñigo Errejón, que también se declara optimista, en un dilema de resolución casi imposible.

El secretario político, que no compite para liderar la formación morada porque quiere que Iglesias siga siendo el secretario general, tuvo que presentar una lista a la dirección al no lograr un acuerdo previo, ya que el sistema de votación aprobado -el del equipo 'pablista'- obligaba a asociar los documentos políticos a una candidatura.

Cuáles son las listas que se pueden votar

Errejón presenta una lista propia al Consejo Ciudadano, en la que le acompañan los pesos pesados del llamado 'errejonismo', como la portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, Rita Maestre; el responsable de Internacional, Pablo Bustunduy; la de Igualdad, Clara Serra, y buena parte de sus colaboradores en la Secretaria Política.

Iglesias, por su parte, duplica su presencia en las votaciones. Opta a la Secretaría General con un sólo adversario: el parlamentario Juan Moreno Yagüe, próximo a Anticapitalistas, que aboga por mayores cotas de participación y democracia en Podemos. Pero lidera además la candidatura del equipo que presenta a la dirección, Podemos para Todas, en la que cuenta con sus colaboradores más cercanos, como Irene Montero, Rafael Mayoral, Gloria Elizo y en la que se ha integrado también el economista Vincenç Navarro.

De esta forma, Iglesias, en ese puesto de número uno, medirá sus fuerzas directamente con Errejón, cabeza de la lista de Recuperar la Ilusión, quien ya ha dicho que asume los costes de defender sus ideas y que, al día siguiente, estará donde le coloque la militancia.

La tercera lista en la que habrá que poner la mirada es en los Anticapitalistas y en su candidatura, Podemos en Movimiento. Tampoco presentan candidato a la Secretaría General y llevan en cabeza al eurodiputado Miguel Urbán, junto a nombres como el del alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, la feminista Beatriz Gimeno o el actor Alberto San Juan.

Los 'errejonistas' siempre rechazaron vincular los debates de ideas a las caras, justo lo que finalmente ha ocurrido por mucho que apelaran a salir de esa lógica de "plebiscito" y del "todo o nada", que a su juicio planteaba Iglesias.

Qué ocurrirá después: pactos o retiradas

Pablo Iglesias ha reafirmado que si no ganan sus propuestas en la Asamblea Ciudadana se irá y dejará el escaño a disposición del partido. "Que sepa todo el mundo que no voy de farol, soy coherente", ha avisado. Iglesias ha dicho que no tendría sentido que hubiera una figura que hiciese sombra al nuevo liderazgo. "No podemos estar calentando los sillones. Si entendemos que no tiene sentido, yo me voy a buscar trabajo en la Universidad", ha añadido.

Errejón, por su parte, no ha desvelado sus intenciones sobre la composición de su ejecutiva, pero tendría que convocar nuevas elecciones para la secretaría general. En este caso, debería presentarse para liderar el proyecto formalmente.

Si se impone el sector de Iglesias, el actual secretario general se mantendrá al frente de la formación, tratará de buscar acuerdos con los 'anticapis' y trataría de forzar una dirección integradora, según ha reiterado en diversas ocasiones.

>> El jefe de prensa de Podemos, Jesús Gil Molina, explica cómo se ha organizado Vistalegre II: