Sáenz de Santamaría pide a la cumbre independentista reflexión ante un nuevo fracaso

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha instado a los partidos independentistas catalanes a aprovechar su cumbre del 23 de diciembre para reflexionar sobre el fracaso que supondría volver a convocar una consulta en Cataluña.



Les ha invitado a reflexionar sobre si creen oportuno repetir una consulta que no les sirvió "absolutamente para nada". "Creo que hay un cierto cansancio en la sociedad catalana. No sé de lo que servirá esa cumbre, pero podrían hacer un ejercicio de reflexión de hacia dónde van y qué se obtiene volviendo a repetir lo que fue un fracaso", ha añadido.



A su juicio, lo que deberían hacer es trabajar por la estabilidad, porque "colocarse en manos de la CUP es malo para el Gobierno de Cataluña y el conjunto de los catalanes".



Sáenz de Santamaría ha ratificado la mano tendida del Gobierno para dialogar no sólo con la Generalitat, sino con toda la sociedad. Considera que se ha hecho mucho (como facilitar durante la crisis 50.000 millones de euros para el pago a proveedores) y hay intención de seguir haciéndolo y negociar, por ejemplo, 45 de los 46 puntos planteados por Carles Puigdemont a Mariano Rajoy.

Del que no hablará es del referéndum. "El Gobierno es muy dialogante dentro de la ley, pero el Gobierno va a hacer que se cumpla la ley", ha garantizado antes de explicar que hay instrumentos de todo tipo para evitar la consulta que pretenden los independentistas.

Por su parte, Puigdemont evita hablar de la cumbre pero sí aprovecha para quejarse: "Esa retirada del Estados en la financiación del transporte público".