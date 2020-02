La tensa conversación entre Inés Arrimadas y su rival en Ciudadanos, Francisco Igea

La portavoz de Cs en el Congreso, Inés Arrimadas, ha afirmado que no tiene duda de que el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, "va a presentar candidatura" para dirigir el partido y ha rechazado pactar con él una hipotética integración "en un despacho", sino que deben votar los militantes entre ambos. A dos días de que se cierre el plazo para la presentación de candidaturas a la dirección nacional del partido, Arrimadas ha coincidido con Igea en un desayuno informativo organizado en Valladolid.

No se reúne con Igea

Arrimadas ha dado por hecho que el líder del sector crítico de Ciudadanos participará en las primarias y le ha retado a mantener un "coloquio tranquilo ante los militantes" antes de la votación, cuyo resultado ha llamado a respetar. "Hay que escuchar más a la militancia y hablar menos en nombre de la militancia", ha resumido. Con Igea como invitado, sentado a pocos metros del estrado desde el que ha hablado, Arrimadas ha avisado: "Si gana la candidatura y el modelo de Paco, no presidiré el partido, pero no voy a ir a los medios a criticar ni decir absolutamente nada". Preguntada por si iba a tener los diez minutos que le había pedido Igea para hablar de la situación del partido, Arrimadas ha dicho que ya ha "hablado mucho" con él a través del teléfono, mensajes y con sus equipos, y ha rechazado que el "futuro del partido" se pueda decidir "entre dos personas en un despacho".

Publicar los mensajes entre ellos

Antes de que arrancara el desayuno informativo, Igea aún apuraba las opciones de mantener un encuentro con Arrimadas, pero ha visto frustrada su intención de mantener una reunión con ella. Arrimadas únicamente se ha reunido en un hotel de la capital vallisoletana con el grupo de afiliados que la apoyan, en un encuentro al que no han invitado al vicepresidente. "Se va a hablar de todo y se va a votar, yo voy a aceptar el resultado de las urnas" y "no voy a decir que estamos muertos o que somos cesaristas", ha afirmado la portavoz parlamentaria, quien ha recelado de unas conversaciones con Igea en las que le pidiera meter a su "gente en la lista". "Yo, lo que diga la militancia". En este sentido, ha calificado de "muy injusto" que Igea haya afirmado sobre su partido que está "en parada cardíaca" o "muerto", pero seguidamente ha dicho que le "encanta la gente discrepante y crítica". Preguntada por el equipo que la rodeará en caso de ser elegida por la militancia como presidenta de Ciudadanos, únicamente ha esbozado que contará con una Secretaría General y dos Vicesecretarías Generales, pero ha eludido hablar de nombres. "Me gusta tener un equipo que me diga, no estás acertando", ha apuntado. "Debatimos, votamos y todos adelante", ha expresado sobre sus perspectivas de cara a las próximas semanas antes de la Asamblea General de Ciudadanos, prevista para los días 14 y 15 de marzo, aunque el fin de semana previo a ese es cuando están previstas las primarias. Antes será el turno de las votaciones para elegir a los compromisarios de la Asamblea, después de que fuera aplazada por los problemas técnicos asumidos por la empresa organizadora el pasado fin de semana. Sobre este tema, Arrimadas ha dicho que para ella, como candidata, "sería más fácil criticar la decisión de la gestora y decir 'no me fío'", pero ha defendido la decisión de quienes integran la dirección provisional de Cs, entre quienes ha destacado la presencia del vallisoletano, amigo reconocido de Francisco Igea, Luis Garicano, quien "participó activamente" en la elección de la empresa que se ha encargado de la votación telemática. Tanto los saludos a la llegada como la despedida entre Arrimadas e Igea han sido fríos, sin apenas cruzar palabra, y tras escuchar a la portavoz parlamentaria de su partido, inicialmente el vicepresidente se ha limitado a decir a la prensa: "Ahora no". Sin embargo, minutos después ha comparecido ante la prensa para reconocer que estaba "un poco decepcionado" tras escuchar a Arrimadas lanzar "críticas personales" contra él y la ha retado a publicar con su "autorización expresa" el contenido de los mensajes que han intercambiado últimamente. Igea ha lamentado que no hayan tenido "un rato de tranquilidad" para haber hablado y, en cambio, se ha mostrado contrariado con el tono empleado por Arrimadas para dirigirse a él durante su intervención. "Vamos a esperar a ver qué dice la gestora", ha respondido al ser preguntado si es posible que a lo largo del día de hoy, cuando está prevista la reunión de este órgano directivo provisional, informe del resultado de las votaciones de las enmiendas.