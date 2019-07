Patricia Ortega, la primera mujer general en el Ejército español, preguntada por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, diciendo que el feminismo es de izquierdas y socialista, ha asegurado que "no es un tema de mentalidades políticas, es un derecho humano que extrapola el género y es de todos”. En una entrevista en Onda Cero, la general Ortega aseveró que "ser la primera mujer general lo llevo con mucho orgullo, responsabilidad añadida y lucha constante", e indicó que "es la vocación quien te da el ejemplo constante, no las palabras”. También explicó que hay que denominarla 'general', no 'generala', porque "el empleo no se feminiza", y agregó que "la sociedad tiene que conocer lo que valemos" y que "hacemos mucho más de lo que parece; el objetivo es que la sociedad se sienta orgullosa de las Fuerzas Armadas”. La general Ortega consideró que “dentro de poco habrá tantas mujeres dentro del Ejército que se normalizará totalmente” y se mostró en contra de los cupos, porque "se nos pueden volver en contra”. “Hay que pensar en la equidad más que en la igualdad; que las mujeres tengan una carrera más lineal, sin discontinuidad por maternidad”. Sobre la conciliación fue rotunda: "No se debe asociar sólo a las mujeres, es un tema de todos”. Agregó que su siguiente meta es intentar llegar a ser teniente general.

A FAVOR DE LA MILI

Por último, abogó por "la jerarquía y la disciplina", dos características de las Fuerzas Armadas que funcionan y que se podrían extrapolar a otros ámbitos. Al preguntarle por las iniciativas que hay en algunos países para volver a establecer la mili de alguna manera, la general responde que "en Noruega se está instaurando un servicio militar de un mes. Yo creo que no sería contraproducente tener una imagen, y creo que todos, deberíamos tener un conocimiento de cómo es el Estado. Un pequeño baño de cuál es la organización estatal, los valores, e incluso lo que siempre se ha considerado como uno de los grandes beneficios de la mili, que era el mezclar gente de distintos nichos culturales, de distintos lugares, de distintos niveles económicos. Yo creo que eso es parte de la formación de cualquier persona. Si el Estado pusiera los medios, yo no creo que fuera contraproducente, sino todo lo contrario".