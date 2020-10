La fiscalía del Supremo archivará la causa contra el rey Don Juan Carlos

La Fiscalía del Tribunal Supremo archivará la investigación sobre el rey Juan Carlos por el supuesto cobro de comisiones por la adjudicación del AVE a La Meca a empresas españolas en 2011. Constata su "inviolabilidad como Jefe del Estado", aunque pudiera haber cometido delitos. Los fiscales que han investigado darán a conocer su informe antes de navidades.

Por su parte el ministro de Justicia, Juan Campos, ha contado en una entrevista con Carlos Alsina en Onda Cero que no se contempla cambiar la Constitución para "eliminar" la inviolabilidad del monarca: "No entra en la agenda del gobierno" ha dicho, además que: "Saben y me han oído que nunca hago pronunciamientos sobre temas judiciales vivos", ha explicado el titular de Justicia que, con todo, ha asegurado que "todo lo que sea clarificar la situación" del monarca le "parece bueno". "Y creo que hasta ese sentido voy a llegar", ha añadido.

Marlaska: "Acusaciones muy preocupantes"

También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha pronunciado hoy sobre este asunto y ha asegurado que las acusaciones sobre presunto cobro de comisiones ilegales que se venían haciendo a Don Juan Carlos son “muy preocupantes” y que él y muchos españoles entienden que es algo que mejor que “no hubiera acontecido”.

Marlaska se refirió a esta cuestión en una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo' de La Sexta, donde valoró las informaciones que apuntan a que la Fiscalía del Tribunal Supremo presentará un informe en que el concluye que el Rey emérito no puede ser investigado al tener inviolabilidad como jefe del Estado, aunque señalará que hay indicios de que presuntamente cobró comisiones ilegales.

El ministro señaló que, a falta de que se conozca el informe de la Fiscalía, su opinión es que resultan “muy preocupantes” las acusaciones que se hacen a Don Juan Carlos como “imputación no formal”, en referencia a las conductas que se le atribuyen desde diversos ámbitos, como hace Corinna Larsen.

Añadió que hay que respetar la aplicación de la ley en España y esperar a conocer el pronunciamiento del fiscal, donde se podrá ver las razones “en un sentido o en otro” sobre el futuro judicial del padre del actual Rey.

No obstante, insistió en que desde el Gobierno dirán “todas las veces que sean necesarias” que las acusaciones que se hacen al anterior jefe del Estado “son absolutamente preocupantes” y que muchos españoles consideran que es algo que mejor “que no hubiera acontecido”.