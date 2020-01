La diputada Aina Vidal, En Común Podem, explica por qué no acudió a la votación de Investidura de Pedro Sánchez: "tengo cáncer"

La diputada de En Comú Podem, Aina Vidal, ausente en la segunda sesión del debate de investidura de Pedro Sánchez este domingo, ha explicado que no ha acudido a la votación porque padece cáncer.

"Hoy no he ido al votar en el Congreso, y tardaré una temporada en volver", ha explicado Vidal en un comunicado que ha compartido mediante sus redes sociales. "Tengo cáncer. Uno raro, extendido y agresivo", ha detallado.

"El 7 no fallaré" asegura en un comunicado la diputada

Ante las especulaciones de que no vaya tampoco a la segunda votación de investidura, la diputada ha asegurado que "no fallará" a la votación de este martes. "El 7 no fallaré. Por nada del mundo me perdería una investidura que será mucho más que una votación", ha indicado.

"Ganaremos un Gobierno, uno que tendrá la responsabilidad de estar a la altura de una sociedad feminista, ecologista y que brama para recuperar justicia social. Un Gobierno que ponga la vida en el centro", ha continuado.

Asimismo, ha detallado que confía "en el personal de la sanidad pública" y ha aseverado que se sabe "acompañada" por su familia, familia política y amigos.