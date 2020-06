Junqueras acusa al Gobierno de buscar el "colapso" de todas las administraciones

El vicepresidente de la Generalitat y el conseller de Economía, Oriol Junqueras, ha acusado al Gobierno español de buscar "el colapso de todas las administraciones" con sus nuevas medidas de control de los gastos de la Generalitat. En declaraciones a Rac1, Junqueras ha precisado que el Govern presentará un recurso contencioso-administrativo para intentar evitar que entren en vigor las nuevas medidas de control aprobadas por el Consejo de Ministros.

El Gobierno decidió asumir el control de los gastos esenciales de Cataluña -educación, sanidad, servicios sociales y nóminas- después de que el gobierno catalán se negara a seguir remitiendo un informe semanal de sus gastos al ministerio de Hacienda para verificar que no derivaba recursos públicos al referéndum. El Consejo de Ministros dio también un plazo de 48 horas al Govern, que vence hoy, para que adoptara un acuerdo de no disponibilidad respecto a otro tipo de gastos no esenciales, y esta medida ha llevado a Junqueras a acusar al Gobierno de "querer bloquear el presupuesto" en una serie de ámbitos cruciales.

"Ellos dicen que usarán nuestro dinero para pagar ellos (los gastos), pero como no tienen el control efectivo necesitan que les pasemos una por una todas las facturas. Provocarán el colapso administrativo a todo el mundo", ha asegurado Junqueras.

Según el vicepresidente del Govern, el Gobierno quiere "bloquear" partidas del presupuesto como las relacionadas con industria, ganadería, agricultura, cultura, deporte e incluso la renta garantizada de ciudadanía, que entraba en vigor el 15 de septiembre, ha dicho Junqueras. A la pregunta de si pueden garantizar que funcionarios como los Mossos o los profesores cobrarán este mes, ha asegurado que la Generalitat sí, pero se ha preguntado "qué pretende" el Gobierno con este control del gastos.

Junqueras ha vuelto a acusar al Gobierno de "saltarse todas sus leyes" para imponer este control del gasto a la Generalitat, y ha añadido: "Nos intervienen porque lo hacemos bien. Es el colmo de la tergiversación de la ley de estabilidad presupuestaria". Por ello, Junqueras ha apelado de nuevo a votar en el referéndum del 1 de octubre, suspendido por el Tribunal Constitucional, porque "no es una cuestión de democracia sí o no, sino de políticas sociales absolutamente básicas", ha dicho. Pese al control del gasto, Junqueras ha garantizado que el 1 de octubre habrá "todo lo necesario" para que los ciudadanos puedan votar, en alusión a las urnas y a las papeletas.