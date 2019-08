El juez de instrucción de Agrigento, Stefano Zammuto, ha ordenado este jueves la liberación del 'Open Arms', que permanecía incautado por las autoridades italianas desde el pasado 21 de agosto cuando se produjo el desembarco de los migrantes rescatados en Lampedusa, según informa la agencia AdnKronos.

El barco de rescate de la ONG española había sido incautado por orden del fiscal de Agrigento después de que este subiera a bordo y comprobara la situación en la que se encontraban los migrantes tras casi dos semanas desde su rescate.

Aunque el juez ha ratificado la incautación dictado por el fiscal Luigi Patronaggio en el marco de la investigación abierta contra la Administración italiana por no haber permitido el desembarco, ha ordenado su devolución a la ONG ya que "no subsisten, tras la evacuación y el rescate de los migrantes, exigencias probatorias" puesto que "no se atribuye ninguna responsabilidad a la organización y la tripulación".

En cuanto a la investigación en curso, por ahora contra ningún miembro de la Administración en concreto, el juez ha destacado que los migrantes fueron obligados a una "privación ilícita de la libertad" al ser mantenidos a bordo durante "un apreciable lapso de tiempo en contra de su voluntad".

Zammuto ha considerado que aún existe la sospecha de un "delito de secuestro de personas por parte de funcionarios públicos todavía en curso de identificación" dado que un tribunal había suspendido la prohibición de entrada en aguas italianas y "los migrantes fueron retenidos de forma indebida desde el 14 de agosto".