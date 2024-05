La Fiscalía Europea estudia si la denuncia contra Begoña Gómez afecta a fondos europeos

La Fiscalía Europea (EPPO) estudia la causa abierta contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, que interpuso 'Manos Limpias' por presunto tráfico de influencias. Quiere conocer si afecta a contratos con los fondos europeas para abrir una investigación.

Durante la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados se conoció que el juez que investiga el caso citaba a varios testigos, entre ellos, Juan Carlos Barrabés. Ahora, según un decreto del 26 de abril al que ha accedido 'Europa Press', la Fiscalía pide al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid que le informe de los hechos que investiga y si "estaría implicada la UTE Innova Next SLU- Escuela de Negocios The Valley", integrada por una sociedad propiedad del empresario Barrabés.

Reconoce que la decisión la toma después de obtener conocimiento de los hechos denunciados a través de "publicaciones de prensa".

Petición del fiscal y respuesta del juez

El juez ha facilitado una copia de los documentos que ha pedido la EPPO, aunque no se pronuncia sobre los contratos fondos europeos; es la propia Fiscalía Europea la que tiene que determinarlo.

No obstante, ha respondido al Fiscal que realizó la petición que los delitos que investigan son sobre presunto de tráfico de influencias y corrupción en "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades 'Innova Next' -sociedad del Grupo Barrabés--, 'SLU Escuela de Negocios', y 'The Valley'", según recoge 'Europa Press'.

Cita a declarar a varios testigos

El juez que investiga a Begoña Gómez citó declarar como testigos a dos empresarios y a responsables de la entidad pública Red.es, que les concedió ayudas.

Para el 6 de junio está citado a declarar Luis Martín Bernardos, expresidente del grupo Barrabés y administrador de Innova Next hasta 2022, y David Cierco, exdirector general de Red.es hasta 2021, y su sustituto, Alberto Martínez Lacambra. También a Luis Prieto e Ignacio Espejo-Saavedra, director de Economía Digital y director adjunto de la Asesoría Jurídica de Red.es, respectivamente. El 7 de junio está citado el empresario Juan Carlos Barrabés, propietario de Innova Next

Gómez, en calidad de codirectora de un máster de la Complutense, firmó dos cartas de apoyo a Innova Nexta en concursos de Red.es en los que la empresa de Barrabés consiguió ayudas públicas de ese organismo.

