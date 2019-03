Juanma Moreno pide a Ciudadanos que sea "realista: "La mayoría parlamentaria la marcan PP, C's y Vox"

El candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha advertido a Ciudadanos de que se debe trabajar sobre "escenarios realistas" porque la mayoría parlamentaria la marcan su partido, la formación naranja y Vox, y es "imposible" que el PSOE se abstenga para facilitar el pacto.

Moreno se ha pronunciado así en una entrevista en Onda Cero después de que la negociación con Ciudadanos sufriera un frenazo porque la formación naranja prefiere que el pacto esté apoyado en una abstención del PSOE para no tener que recurrir a Vox.

"El cambio político se tiene que producir con tres fuerzas. La mayoría parlamentaria la marcan PP, Ciudadanos y Vox; cualquier otra cosa se me imagina poco probable o imposible", ha dicho Moreno. Ha asegurado que no tiene ningún compromiso con Marín para no hablar con Vox, ya que lo único a lo que se comprometieron fue a no abrir mesas de negociación paralelas, y ha añadido que el PP "escucha a todo el mundo".

Además, ha explicado que nadie de Cs se le ha quejado por el encuentro que mantuvo con el candidato de Vox, Francisco Serrano, un café "de apenas media hora". Moreno ve a Vox con "una actitud positiva con el cambio" y ha destacado que no están haciendo grandes demandas ni exigencias programáticas y ya han dejado claro que no quieren entrar en el gobierno. "Lo único que quieren es ser escuchados", ha agregado.

Ha criticado el ritmo "lento" que Ciudadanos quiere imprimir en la negociación y ha insistido en que el 27 de diciembre, día de constitución del Parlamento andaluz, es la fecha límite para cerrar el acuerdo. El grupo de trabajo comenzará mañana a trabajar en las medidas que pondrían en marcha en los primeros cien días, tal y como propuso ayer Ciudadanos.

Si ambos partidos llegan a un acuerdo, lo primero que harán será bajar los impuestos, ha explicado Moreno. Sobre Canal Sur, ha dicho que quieren cambiar el modelo, "creado por el PSOE a imagen y semejanza" con "comisarios políticos" en la dirección y potenciar el desarrollo audiovisual andaluz.