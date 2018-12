Moreno asegura que C's tiene una "actitud extraña": "Parece que vira hacia el PSOE y quiere echarle un salvavidas a Susana Díaz"

El presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta, Juanma Moreno, ha apostado por la necesidad de cerrar un bloque de acuerdo entre PP y Ciudadanos (Cs) que suponga un respaldo parlamentario "amplio" y, posteriormente, hablar con Vox para ver sus "pretensiones", formación que ha logrado 12 escaños en estas elecciones y que el dirigente 'popular' cree que "no tiene intención de entrar en el Gobierno".

Moreno ha dicho que no ha hablado con el presidente de Vox, Santiago Abascal, y que lo único que le ha escuchado decir es que su formación "no será obstáculo para el cambio", pero cree que su estrategia no pasa por entrar en el Gobierno andaluz.

"Vamos a hacer primero un gran bloque PP-Cs, con un programa común de reformas y luego hablamos con Vox; hay que construir la casa por los cimientos y no por el tejado", ha apuntado el líder del PP-A, para quien existe "una oportunidad única, y puede ser que irrepetible, de cambiar después de 40 años, por lo que PP-A y Cs tienen que llegar a un acuerdo cuanto antes".

No obstante, el candidato del PP-A ha indicado que aún no ha hablado con el portavoz de Cs en Andalucía, Juan Marín, más allá de una breve conversación la noche electoral tras conocerse los resultados.

Según ha apuntado, está esperando unos días a que a Cs se le pase esa "sensación tan extraña y que nadie entiende" de querer optar a la Presidencia de la Junta "cuando tiene menos porcentaje, menos votos y menos escaños".