'Kichi', continúa siendo alcalde de Cádiz

Cádiz es una de las ciudades donde Podemos sigue teniendo uno de sus mejores resultados a pesar de que en las pasadas elecciones el partido de Pablo Iglesias perdiera gran número de votos.

El líder de Adelante Cádiz, José María González, conocido como 'Kichi', ha sido investido con 13 concejales de los 27 que hay en el consistorio. Juan Ortiz, del PP, y Domingo Villero, de Ciudadanos, también han presentado su candidatura, Mara Rodríguez, del PSOE, no la ha presentado. El Partido Socialista no había dado a conocer la orientación de su voto hasta el mismo momento del pleno. Al final se han abstenido, por lo que el candidato de Adelante Cádiz no ha necesitado una segunda vuelta.

"Espero que por el bien de la ciudad el PSOE esté a la altura", ha dicho el alcalde a la salida del pleno. 'Kichi' quiere "hacer de Cádiz una ciudad más libre, más igualitaria y más justa", ha dicho en su intervención tras ser proclamado alcalde de la ciudad. El ayuntamiento queda renovado un 60% y por primera vez en la historia, con mayoría femenina.