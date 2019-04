Juan Marín espera recibir la llamada de Díaz para retomar la negociación en Andalucía

ENTREVISTA EN ESPEJO PÚBLICO

Juan Marín, candidato de Ciudadanos a la Presidencia de Andalucía, ha explicado en Espejo Público que espera recibir una llamada o una invitación por parte del PSOE para retomar las negociaciones en la región. Durante la entrevista, el político ha reiterado que Rivera no estuvo involucrado en el cese del diálogo, sino que fueron los socialistas los que decidieron no firmar el pacto anticorrupción y no se volvieron a poner en contacto con ellos.