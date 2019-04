Josep Pujol: "No entendemos que Jordi esté en una cárcel de Madrid y no Barcelona, pensábamos que eso era un castigo para terroristas"

Josep Pujol Ferrusola ha confesado que su hermano Jordi no quería que el resto de su familia fueran a verle a prisión. "No quería que le viniéramos a ver y no entendemos por qué está en una cárcel de Madrid y no Barcelona, esto pensábamos que era un castigo para terroristas", ha dicho Josep Pujol en una entrevista en exclusiva para Espejo Público.

Afirma que pone "la mano en el fuego" por su hermano, y lo hace ahora que dice que ha leído la causa. "Lo que dicen que ha hecho mi hermano no es ningún delito, es normal", afirma.

Tras ser preguntado sobre que la Fiscalía estaría investigando nuevas cuentas en un banco tapadera dice que es mentira: "Es una guerra entre banqueros andorranos y están creando un entramado de historias que no son ciertas. Todo el dinero que había en Andorra que viene del dinero de mi abuelo está declarado y es público. No hay cuentas secretas", ha indicado.

En cuanto a la salud de sus padres, Jorid Pujol y Marta Ferrusola, dice que "están tocados, son mayores y no es fácil". "Empiezan a tener problemas de la edad, mi padre tiene 87 años y pierde la memoria inmediata, mi madre un poco también, pero son fuertes y optimistas y viven arropados".

Preguntado sobre Victoria Álvarez, expareja de su hermano Jordi, dice que no la conoce, "no la conoce nadie de mi familia, jamás ha comido con mis padres, la primera vez que la vi fue en una foto y hablé una vez con ella por teléfono". "Habla de nosotros, pero nadie la ha visto jamás, debe ser un producto del señor Villajero, un producto creado para tener una declaración que sirva para arrastrar luego las consecuencias de todo", ha afirmado.

Dice que "Villarejo es el artífice de la 'Operación Cataluña'" y quien, "en una voluntad de servir a un concepto de España, montó pruebas falsas"." A mí me avisó, y me dijo que o nos retractábamos en el tema de la independencia y les dábamos información sobre ERC y otra gente o esto acabaría muy mal para nosotros".

Asimismo, ha afirmado que "hay un dinero en andorra, fruto en su mayoría de la herencia de mi abuelo". Dice que en su caso ha hecho todas las operaciones pertinentes y reconoce haber tenido dinero fuera ya regularizado y con todos los impuestos pagados.