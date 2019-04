Josep Lluis Cleries: "Esperemos que el Gobierno no promueva el boicot a algunos productos catalanes, como está haciendo"

El portavoz de PDeCAT en el Senado Josep Lluis Cleries, cree que la huelga en Cataluña es "una protesta que llega en un momento en que la gente se siente agredida por el hecho de que tiene su Gobierno legítimo una parte en centros penitenciarios y otra parte con el president Puigdemont en Bruselas"

Preguntado sobre hay otros mecanismos para protestar que no afecten a la economía, Cleries responde que "la fuga de empresas también tiene una gran parte de responsabilidad el Gobierno del Estado, que dio facilidades para que se pudieran ir las empresas e incluso ha habido llamadas y presiones para que las empresas salgan de Cataluña".

Además considera que hay contradiciones a la hora de actuar por parte del Estado, porque si el Ejecutivo dice que no hubo declaración unilateral de independencia, por qué las empresas y bancos se tenían que ir de Cataluña, se pregunta.

Cleries critica que ha habido presiones a empresas por parte del Gobierno para que se trasladen y señala que "la Democracia en el Estado español creemos que está en unos niveles muy bajos".

El portavoz del PDeCAT en el Senado pide que no se promueva que las empresas salgan de Cataluña y que no se promueva el boicot a productor catalanes y señala que "hay distintas instancias que han ido moviendo el tema, pero no voy a concretar porque me gustaría que no sucediera. Para el bien de la economía catalana y española no tendríamos que alentar ni la salida de empresas de Cataluña ni el boicot a ningún producto, porque hay productos que necesitan de otros productos que se producen en otras partes del Estado y un boicot a Cataluña significa un boicot a otros lugares del Estado".

En cuanto al paro registrado en Cataluña, Cleries señala que "hay más paro en el conjunto del Estado que en Cataluña" y añade que "la economía catalana ha tenido más crecimiento en estos meses que otras partes del Estado y la contribución de la economía catalana al Estado ayuda a que toda la economía del conjunto haya ido mejor en estos meses", algo que atribuye al Gobierno de la Generalitat.

Sobre el rifirrafe que mantuvieron Cleries y el ministro de Defensal, Rafael Catalá, en el que el portavoz del PDeCAT subrayaba que hay presos políticos en España, Cleries subraya que "hay una persecución" y señala que "están sucediendo cosas muy extrañas".