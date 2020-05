Josep Borrell: "Dije que el Estado debería entrar en el capital de las empresas y me tacharon de chavista y bolivariano"

Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior, ha analizado la actualidad de la crisis del coronavirus en 'Espejo Público'y ha defendido la entrada de los gobiernos en los capitales de las grandes compañías para garantizar su continuidad y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo.

"La crisis de los sectores asociados con el transporte es enorme en todo el mundo. Los que pueden están recapitalizando sus empresas. Hace unos días yo dije que el Estado debería entrar en el capital de las empresas y me tacharon de chavista, bolivariano y no sé cuántas cosas más. Pregúnteselo usted a los alemanes que están estudiando inyectar 8.000 millones de euros y tomar el control de Lufthansa", ha asegurado Borrell.

Respecto a la polémica en la comisión de reconstrucción de la crisis del coronavirus en el Congreso, protagonizada por Pablo Iglesias y Espinosa de los Monteros, Borrell ha explicad que en Bruselas no están muy pendientes de estos temas.

"Estoy en Bruselas y la verdad no he seguido lo que pasó en el Congreso. No creo que en Bruselas se fijen demasiado en lo que ocurrió. Parece que volvemos otra vez a la historia de las dos Españas", indicó Borrell.