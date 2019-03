José María Aznar: "No vuelvo de ninguna parte porque nunca me he ido"

El presidente de honor del PP, José María Aznar, ha garantizado que, pese a lo que se ha podido decir, él nunca se ha alejado de su partido: "No vuelvo de ninguna parte, porque nunca me he ido a ninguna parte".

En su discurso durante la inauguración de la Convención Nacional del PP, Aznar ha ironizado sobre los titulares que pudieron leerse cuando se supo que iba a intervenir en este cónclave de los populares y que aseguraban que Aznar había "vuelto".

"Y yo me preguntaba ¿de dónde? ¿Adónde me había ido yo? No vuelvo de ninguna parte, porque nunca me he ido a ninguna parte", ha subrayado Aznar entre los aplausos de los militantes del PP.

"España necesita más al PP, que esté y que se note que está. La crisis institucional y económica- se va a superar con el PP y no a costa del PP", ha indicado el expresidente. Aznar ha planteado la pregunta de si el partido aspira realmente a ganar las elecciones, a lo que los asistentes a su discurso han contestado con un sí, y ha pedido no despreciar "ni el desánimo de algunos ni los recelos o enfados de otros".

En sus reflexiones, ha dibujado una izquierda en España dividida en tres: "los que han decidido hundir su propio barco, los que están en la inopia y los populistas. A algunos se les cayó encima el muro de Berlín y a otros -ha añadido- se les van a caer ahora los cascotes del fracaso del chavismo".



Poco antes, la alcaldesa de Madrid, Ana Botella, se ha despedido de su cargo ante sus compañeros de partido confesando que se siente "orgullosa y agradecida" al Partido Popular por los últimos doce años dedicados a la ciudad, tres de ellas como primera edil.

Botella ha abierto el fuego en la Convención siendo la primera en subir al escenario, justo antes de que lo hiciera la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, y el presidente de honor del partido, José María Aznar. Ha comenzado su intervención dando las gracias al partido por elegir Madrid para albergar el cónclave aunque ha considerado que dar la bienvenida a la ciudad sobra por su "carácter abierto y de acogida, donde nadie es forastero, integrador".

La alcaldesa ha aprovechado la intervención para recordar sus tres años de gobierno como alcaldesa y no ha querido bajarse del estrado sin recordar que hoy se cumplen veinte años del asesinato de Gregorio Ordóñez a manos de ETA, una muerte que posteriormente ha sido abordada por Aznar, visiblemente emocionado.