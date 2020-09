José Luis Martínez-Almeida, sobre las restricciones en Madrid: "Vamos a intensificar la presencia de la policía municipal"

El Ayuntamiento de Madrid ha subrayado, a través de su alcalde, José Luis Martínez-Almeida, su apoyo a "todos los ciudadanos afectados por las restricciones" que entrarán en vigor este lunes para frenar el coronavirus, a la vez que ha explicado habrá un refuerzo de la presencia de agentes municipales para hacer cumplir dichas restricciones.

"Respecto a la policía municipal, vamos a hacer toda la labor necesaria e intensificar su presencia. Vamos a poner todos los medios que sean necesarios. Esto no es una cuestión que afecta a unos pocos, nos afecta a todos. Esto es un aviso de que no podemos bajar la guardia. Hay que tender a la estabilización y bajar la curva de contagios. Madrid no se puede compartimentar. Todos vivimos en la ciudad de Madrid. Todos debemos dar lo mejor de nosotros mismos para poder dejar atrás la pesadilla que llevamos viviendo desde el mes de marzo", ha indicado Almedia.

El alcalde Madrid ha realizado un llamamiento a dejar de lado las discrepancias políticas y trabajar de forma conjunta para derrotar al coronavirus.

"Lo último que se debe buscar es derribar gobiernos o una oposición que no sea constructiva. Me parece irresponsable alentar una manifestación en la Puerta del Sol. No digo que nos puedan tener discrepancias con la Comunidad de Madrid […] quien quiera aprovecharse políticamente de este momento, se está equivocando", ha advertido Almedida sobre la manifestación convocada en la Puerta del Sol contra Isabel Díaz Ayuso.

Almeida ha cargado contra el líder de Más País, Íñigo Errejón, al que ha acusado de hacer "bandera del sur" para lograr rédito político y ha asegurado que quienes alientan la concentración "lo único que está haciendo es permitir que se puedan producir nuevos contagios en la Puerta del Sol".