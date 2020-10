José Luis Martínez-Almeida: "Pido a los madrileños que limiten los desplazamientos que sean estrictamente necesarios"

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad y el civismo a los ciudadanos de la capital, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya rechazado las medidas que restringen la movilidad en Madrid y otros nueve municipios de la comunidad con una alta incidencia de contagios del coronavirus.

"Limiten todos aquellos desplazamientos que no sean estrictamente necesarios", ha solicitado Almeida.

Almeida asegura que la forma de actuar de Sanidad no fue la adecuada

En la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno, el alcalde de Madrid ha opinado que el auto del TSJM demuestra que las restricciones aprobadas en el Consejo Interterritorial y aplicadas por Sanidad en Madrid presentaba serias dudas, desde el punto de vista jurídico.

"Esta resolución judicial viene a avalar que, desde el punto de vista político, no fue la forma adecuada a nuestro juicio de comportarse por parte del Gobierno de la nación y que, desde el punto de vista jurídico, presentaba serias dudas", ha indicado Almedia.

"Pero no me voy a centrar en esto porque no es lo que los madrileños esperan de nosotros. Los madrileños no esperan un tiempo de reproches y enfrentamientos, no esperan un tiempo en el que el TSJM nos ha dado la razón a unos o se la ha quitado a otros. Tendemos desde el Ayuntamiento de Madrid la mano al Gobierno de la nación para poder trabajar conjuntamente para que lo antes posible haya ese marco normativo", ha explicado el alcalde de Madrid.