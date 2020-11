José Luis Escrivá señala que "no le consta" que el Gobierno este estudiando un confinamiento domiciliario

El ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha señalado en una entrevista en Espejo Público que "no le consta" que el Gobierno esté barajando un nuevo confinamiento domiciliario ante el aumento de contagios de coronavirus.

"No me consta, esta pandemia lo que hay que hacer es monitorizar continuamente. La situación varía mucho entre regiones. Por regiones estamos viendo subidas y bajadas de unas y otras. Seria cauteloso y me centraría en ir evaluando el efecto de las medidas y su efectividad", señala Escrivá.

También el ministro ha señalado que los próximos datos de empleo, que se conocerán este miércoles, que serán "bastante buenos" y que habrá cerca de 40.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social.

Además, ha explicado que el ingreso mínimo vital (IMV) se ha pagado en octubre a 140.000 hogares, lo que supone "unas 400.000 personas", y su Departamento ha tramitado ya medio millón de solicitudes, un tercio de las cuales se ha denegado porque no cumplía las condiciones requeridas.

Sobre los diferentes incidentes en ciudades como Madrid, Logroño o Barcelona de disturbios señala Escrivá que "es un tema que hay que seguir de cerca, la acción policial está ahí". Este lunes se han vuelto a vivir una noche de disturbios en algunas ciudades, pero de menor grado a los vividos la noche anterior en Logroño o en la capital.