José Julio Rodríguez cree que para acabar con el yihadismo hay que cortar la financiación y el suministro de armas

OPTA POR MEDIDAS A LARGO PLAZO

A juicio del exjefe del Estado Mayor de la Defensa, el pacto antiterrorista que Podemos no suscribió "no cumplía" los requisitos que la formación morada estima que debe de tener un compromiso claro de lucha contra el terrorismo, que necesita "soluciones a largo plazo" y no "fotos de un momento".