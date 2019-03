José Luis Corcuera: "Si hace falta Rubalcaba tendrá que crear un nuevo PSOE catalán"

Corcuera defiende la España de la Constitución, ya que según su punto de vista es la que más ha avanzado."La Constitución española tiene procedimientos para ser reformada, si alguien quiere saltársela por la fuerza llamamos a esa persona golpista", ha destacado el ex titular de la cartera de Interior entre los años 1988 y 1993.

No le gustan las Primarias. "Prefiero que decidan los militantes de mi partido a los editoriales de un periódico", ha destacado. Considera que Rubalcaba quiere defender la Constitución española pero tiene un problema que es el Partido Socialista de Cataluña. "Si hace falta que se cree un nuevo Partido Socialista de Cataluña Rubalcaba tiene que hacerlo".

Corcuera ha definido a los últimos grandes líderes de su partido. Sobre Felipe González asegura que "visualizaba la ley a dos años vista, tenía visión de futuro". De José Luis Rodríguez Zapatero destaca que tuvo que hacer una política de ajustes porque es lo que convenía a su país, aunque su perfil "derrochón", no le gustaba tanto.

Del actual secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, destaca que es quien tiene la cabeza mejor amueblada en el partido y le diría que tiene que ejercer de secretario general con lo que esto conlleva, no es posible que haya sitios que incumplan los estatutos del partido y no se les prohíba. "Si no lo haces se te suben a las barbas y eso es un problema porque pierdes autoridad", ha destacado.