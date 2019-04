Joan Baldoví no pone veto a los encuentros: "Reunirse, hasta con el diablo"

Joan Baldovi, portavoz de Compromís en el Congreso, ha defendido que su partido no va a poner vetos, pero que la propuesta de PSOE y Ciudadanos se estrelló dos veces la semana pasada. Por ello, no entiende por qué los socialistas no lo intentan "por otras vías".

"Reunirse, hasta con el diablo"

Por ello, considera que hay que "explorar" otro documento que obtenga 161 votos y la abstención de Ciudadanos, ya que la de Podemos y la de PP no es posible. Así, ha afirmado que "Pedro Sánchez puede ser presidente explorando esta vía".

"Nosotros nos sentaremos con todos", ha asegurado Baldoví, "pero para decir que con Ciudadanos no habrá un acuerdo" y para hablar "del programa" y "qué Gobierno va a ejecutar ese programa". "Reunirse, hasta con el diablo", ha enfatizado.