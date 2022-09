Joan Baldoví dejará el Congreso para ser el candidato de Compromís a la Comunidad Valenciana en 2023

Compromís ya tiene a su candidato para las próximas elecciones a la Comunidad Valenciana, que, casi con toda probabilidad, se celebrarán el mismo día que las elecciones autonómicas y municipales, estimándose el 28 de mayo como la fecha más probable. El candidato es, por un lado, el menos esperado, y por otro, el único que puede dar garantías de evitar un batacazo tras la dimisión de Mónica Oltra: el todavía diputado en el Congreso Joan Baldoví.

Según ha informado 'La Sexta', Baldoví, tras más de una década ocupando un escaño en el Congreso, da un paso al frente para evitar que la izquierda pierda el Gobierno valenciano, pese a que corre un gran riesgo de que su formación no obtenga diputados en las próximas elecciones generales. Así, y tres meses después de la dimisión de Mónica Oltra como vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Baldoví tratará de devolver la buena onda a Compromís en las encuestas. El propio Baldoví ha confirmado que se presentará a unas primarias que, salvo sorpresa, ganará él.

Oltra, que dimitió tras ser imputada por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales de su segundo marido a una menor tutelada, se negó a dimitir en reiteradas ocasiones, hasta que la presión pudo con ella y terminó yéndose, delegando sus cargos en Aitana Mas. Poco antes de dimitir, fue muy criticada por aparecer bailando, mientras era formalmente acusada por la justicia de haber encubierto presuntamente los abusos sexuales de su exmarido a una niña.

Baldoví puede relanzar a Compromís

No exageramos si afirmamos que las encuestas hechas hasta ahora para la Comunidad Valenciana son ya prácticamente inútiles. Con la confirmación de Baldoví como candidato, el PSOE puede perder fuerza y no sería de extrañar que Compromís exigiera más peso en un futuro gobierno de coalición si ambos logran revalidar la mayoría parlamentaria. Por ahora, Compromís se sitúa cuarto en las encuestas, por detrás del PSOE, el Partido Popular y Vox.

El PSOE, salvo sorpresa mayúscula, volverá a presentar a Ximo Puig como candidato a la presidencia de la Comunidad Valenciana. El Partido Popular, por su parte, presentará la alternativa con un liderazgo renovado que va de la mano de Carlos Mazón. Tres partidos aún no han confirmado a sus candidatos. Por ahora, Vox mantiene, a su actual portavoz, José María Llanos, de igual manera que lo hace Ciudadanos con Ruth Merino, que sustituyó a Toni Cantó tras su marcha y es una baja más que sensible. Podemos, por ahora, no ha dado ningún nombre.