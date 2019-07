Los votos favorables de los procuradores de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León junto con los del PP han posibilitado que Javier Maroto haya sido designado senador por la comunidad pese a los 'noes' de PSOE y cuatro de los cinco del Grupo Mixto, uno de ellos se abstuvo. Los tres senadores autonómicos han sido designados en segunda vuelta tras una votación secreta. En una primera votación la designación no ha salido adelante al exigirse el respaldo de la mayoría absoluta de la cámara y contabilizarse 29 votos a favor del PP, 12 abstenciones de Ciudadanos y de un procurador del Grupo Mixto y 39 'noes' de PSOE y cuatro procuradores del Grupo Mixto. No obstante, en la segunda vuelta, donde únicamente es necesaria la contabilización de más 'síes que noes', finalmente Maroto ha conseguido el respaldo necesario con 40 'síes' -de PP y de Cs- frente a 39 'noes' - 35 de PSOE y cuatro del Grupo Mixto-, una abstención de un procurador del Grupo Mixto y un voto nulo.

La propuesta 'popular' de Javier Maroto, natural de Vitoria y cabeza de lista por Álava en las pasadas elecciones generales, provincia por la que los 'populares' no obtuvieron escaño, ha suscitado controversia en la última semana a pesar de que el vicesecretario de Organización del PP se ha empadronado en Sotosalbos (Segovia). Así, el socialista Luis Tudanca ha llegado a considerar este empadronamiento como un posible "fraude de ley", tras lo que ha cuestionado la capacidad de Maroto de defender los intereses de Castilla y León en la Cámara Baja tras haber abogado por que Treviño forme parte del País Vasco o apostar por la instalación del puerto seco de Bilbao en Álava y no en Pancorbo (Burgos). "No representa a Castilla y León quien ha votado las vacaciones fiscales vascas", ha zanjado. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular ha defendido su propuesta, ya que, como señaló su portavoz, Raúl de la Hoz, para los 'populares' es un "orgullo" que Maroto represente a la comunidad en el Senado al considerarle un "digno representante". Con la votación de este martes Teresa López y Francisco Díaz (PSOE) y Javier Maroto (PP) dan el relevo a los actuales senadores de designación autonómica, Juan José Lucas e Ignacio Cosidó, por el PP, y Antidio Fagúndez, por el PSOE.