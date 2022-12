Javier Lambán recula: "Las palabras fueron manifiestamente inoportunas, manifiestamente desafortunadas"

Javier Lambán es uno de los barones más críticos con la gestión de Pedro Sánchez. Aunque no ha escondido nunca su opinión y postura, ayer llamaron mucho la atención sus palabras, nada habituales dentro del PSOE donde se intenta escenificar el cierre de filas en torno a Pedro Sánchez.

Sus declaraciones, en las que llegaba a afirmar que a España "le hubiera ido mejor" si en las primarias de 2014 el secretario general hubiera sido el expresidente de Asturias, Javier Fernández, se producían a media tarde y fueron tan sonoras que el presidente maño tuvo que acudir inmediatamente a su cuenta de twitter para matizarlo.

En un tweet en el que nombraba al propio Pedro Sánchez quiso dejar clara su "lealtad y apoyo" al presidente a pesar de las discrepancias.

No solo por Twitter ha reculado, también públicamente. A media mañana Lambán ha convocado a los medios y ha vuelto a destacar su "lealtad" al Gobierno. "No hay absolutamente ninguna quiebra de la confianza en el partido. La sintonía es total, todos estamos en un proyecto federal", aseguraba.

Reacciones dentro del PSOE

El eco de estas palabras ha llegado hasta distintos rincones, entre ellos el Congreso de los Diputados. En los pasillos varios socialistas han querido cerrar filas en torno a Pedro Sánchez y rechazar las palabras del presidente de Aragón. "Evidentemente no las comparto", señalaba el diputado Pedro Casares. Más allá ha ido Odón Elorza: "Este tipo de manifestaciones van en línea diferentes a la línea del PSOE en últimos años. Las de él y las de Page... Supongo que algunos las aceptan con resignación y otros las escuchamos con pena y enfado". El portavoz en el Congreso, Patxi López, ha evitado contestar a los periodistas acelerando su entrada al hemiciclo.

Tampoco el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha querido entrar en el tema. "Yo me dedico a ser Presidente de la Generalitat valenciana, a respetar instituciones, a representar al presidente del Gobierno y a respetar a los valencianos de la mejor manera posible", respondía a los periodistas.

La reforma del delito de sedición, otra discrepancia

No es la primera vez que Lambán escenifica públicamente y con contundencia sus discrepancias con su secretario general. La última vez fue hace poco más de unas semanas, cuando el presidente del Gobierno anunció la intención de reformar el delito de sedición. Lambán se mostró "en contra de la reforma". Definió como "gravísimos" los hechos ocurridos en 2017 y se mostró tajante: "El presidente del Gobierno sabe mi opinión en este y otros asuntos, no soy marioneta de nadie, defiendo Aragón, soy consecuente con mis ideas y eso me lleva a discrepar con el presidente del Gobierno".