Jaume Asens deja la política y no concurrirá por Sumar a las elecciones

Jaume Asens, el presidente de Unidas Podemos (UP) en el Congreso de los Diputados, ha anunciado este viernes que deja la política y no concurrirá a las elecciones generales del próximo 23 de julio. A través de un mensaje publicado en Twitter, el veterano dirigente de los comunes proclamaba su ausencia en los comicios diciendo que "es la mejor decisión".

Tras el batacazo de los comunes en las elecciones municipales del 28M en Barcelona, donde Ada Colau perdió hasta 9 escaños, Asens anuncia su abandono de la vida política para dar paso a "otros liderazgos". "He llegado a la conclusión que hay personas que pueden liderar nuestra organización mejor que yo mismo en el nuevo ciclo político que se abre", explicaba en el tuit.

Aina Vidal encabezaría las listas de Sumar por Barcelona

La retirada de Jaume Asens llega en un momento convulso para los de Belarra cuando toda la formación tiene la mirada puesta en el equipo de Yolanda Díaz, Sumar, por la exclusión de Irene Montero en las listas del partido de cara al 23J. Se prevé que durante la jornada de mañana Podemos negocie esta y otras cuestiones en el Consejo Ciudadano Estatal tras el que intentarán presionar a Díaz para solucionar los "vetos" impuestos. Así, el que era favorito hasta el momento para encabezar las listas de Sumar por Barcelona para las elecciones, renuncia a su puesto y lo delega en Aina Vidal, la diputada en el Congreso por la formación morada. Según Asens, "es la mejor candidata en estos momentos cruciales", a la que también califica de "mujer valiente".

"Igual que Barcelona ha tenido por primera vez una mujer alcaldesa estos últimos ocho años, ahora tenemos la oportunidad de que haya por primera vez una mujer que sea presidenta de España", señala a través del comunicado. "En Comú Podem también se merece que sea liderado por una mujer valiente como Aina Vidal", continúa Asens.

Así, Vidal prevé ser la 'número 1' por Barcelona de las listas de Sumar, que deben estar completas, al igual que las del resto de formaciones, antes del próximo lunes. A esta le seguirían Gerardo Pisarello y la exconcejal barcelonesa Gala Pin como los números 2 y 3 respectivamente, según ha propuesto la dirección de los comunes.

Agradece a Colau e Iglesias "su empujón y confianza"

Jaume Asens también ha proclamado en este comunicado palabras de agradecimiento hacia todo el equipo con el que ha trabajado cuando ha estado al frente del Ayuntamiento de Barcelona y del Congreso, dirigiéndose en concreto al exsecretario de Podemos Pablo Iglesias y a la actual alcaldesa en funciones de la ciudad condal, Ada Colau. "Quiero agradecer también el acompañamiento de todas las personas con las que he trabajado estos años codo a codo tanto en el ayuntamiento de Barcelona como en el Congreso de los Diputados. Y muy especialmente a la alcaldesa Ada Colau y al ex vicepresidente Pablo Iglesias. Sin su empujón y confianza, no habría decidido nunca dar un paso en el frente", concluye Asens.