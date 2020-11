Isabel Díaz Ayuso anuncia que da negativo en coronavirus y que mantiene anticuerpos por lo que mañana recupera su agenda "normal"

Isabel Díaz Ayuso ha dado negativo en la prueba de coronavirus que se ha realizado tras estar en contacto con un positivo en COVID-19 y por lo tanto tener que guardar cuarentena preventiva.

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha informado a través de Twitter: "He dado negativo en COVID y me han confirmado que mantengo los anticuerpos y no puedo contagiar. Hoy había trasladado toda la agenda a online pero a partir de mañana seguirá con toda normalidad".

No acudió a la misa de la Almudena

Isabel Díaz Ayuso, no acudió este lunes a la misa de celebración con motivo de la festividad de la Almudena, patrona de la capital, tras dar positivo en covid-19 alguien de su entorno.