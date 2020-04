Isabel Díaz Ayuso sobre la gestión del coronavirus: " no estoy orgullosa, pero Madrid ayudó a despertar a España"

La presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, ha prometido este viernes que acometerá "un refuerzo y reorganización" de las residencias de mayores y la atención sociosanitaria que se da en ellas, aplicando "la experiencia aprendida" sobre la COVID-19 y el material que la Comunidad de Madrid ha adquirido en las últimas semanas.

Ha recordado que el coronavirus "se ha cobrado la mitad de las vidas en toda Europa precisamente en las residencias", y que los mayores son una "población vulnerable"los mayores son una "población vulnerable" que debe protegerse, dado que la enfermedad "va a estar otro largo tiempo entre nosotros".

"Hemos estado muy solos"

Ayuso cree que la reacción de Madrid para gestionar la crisis "ayudó a reaccionar y despertar" a España, aunque ha indicado que no se siente "orgullosa" de una región donde han muerto más de 10.000 personas. "No estoy orgullosa, lo lamento, no se pueden imaginar lo que llevaré encima toda la vida pero Madrid reaccionó de manera que ayudó a reaccionar a España y a despertar y decidimos cerrar los colegios solos. No puedo estar orgullosa de nada en concreto, cuando ha fallecido tanta gente en Madrid, pero creo que lo estamos haciendo bien"

Esta crisis sanitaria es lo "más duro" que ha vivido el Ejecutivo madrileño, "buscando a contrareloj material sanitario por el mundo para proteger a las personas que están al frente de esto" y ha lamentado que han estado "muy solos" porque el Gobierno central "apenas" les ha dado material y lo que dice que les ha entregado "es mentira".

Mano tendida

El portavoz adjunto de Unidas Podemos, Jacinto Morano, ha "suplicado" a Ayuso que aporte "recursos materiales y recursos personales" a las residencias, y ha ofrecido sus votos a la presidenta si presenta una propuesta en este sentido.

"Por favor, no me diga que hay 204 residencias medicalizadas porque no lo están", ha dicho Morano, quien ha rechazado las "guerras terminológicas" y ha subrayado que poner en los centros "algún tipo de vigilancia sanitaria" no equivale a medicalizarlos.

Y ha agregado: "Hágalo por nuestros mayores, por una generación a la que le debemos todo y que estamos perdiendo en estos momentos"