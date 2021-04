Isabel Díaz Ayuso, a Pablo Iglesias: "Es lo más mezquino de la política española"

La candidata del PP a las elecciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha protagonizado un duro rifirrafe con el candidato de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Usted da vergüenza ajena, es lo más mezquino de la política española", ha dicho Ayuso a Iglesias durante el debate electoral de este miércoles.

Todo ha comenzado cuando Iglesias ha preguntado a la candidata popular cuántas personas han fallecido por coronavirus en Madrid, a lo que Ayuso ha respondido "20.000, ¿cuántos han fallecido en España?. Una pregunta a la que el candidato de Podemos se ha negado a responder asegurando que está en su "turno de palabra".

"¿Usted cree que esto es serio? No sonría estamos hablando de fallecidos en la Comunidad de Madrid", ha dicho Iglesias. El líder de Podemos le ha pedido que no sonriera y le ha vuelto a exigir que declarase si había alguna comunidad autónoma con más fallecidos que la Comunidad de Madrid. "¿No verdad? ¿Y usted dice que esto es por el aeropuerto de Barajas? ¿Cree que esto es serio? No sonría. Estamos hablando de fallecidos", ha lanzado.

La respuesta de Ayuso no ha tardado en llegar: "¿Sabes por qué sonrío? Porque es usted un personaje muy poco querido en Madrid. Yo sonrío porque usted da vergüenza ajena".

Ayuso ha defendido la gestión de su Ejecutivo durante la pandemia de coronavirus, recalcando que las muertes "son de todos". La presidenta ha defendido que ella ha estado al frente de la Comunidad de Madrid en los momentos "más difíciles" mientras que los demás no han hecho nada.

"El señor Iglesias ni se paso por una residencia, ni se pasó por un hospital, ni tiene empatía, ni es creíble. Es usted una pantomima que ha venido a rescatar un proyecto para ni siquiera recoger el escaño. Es lo más mezquino que hay política española", ha manifestado.