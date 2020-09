Isabel Díaz Ayuso: "No descarto restringir la movilidad en otras muchísimas zonas, esto no tiene que ver con ser ni ricos ni pobres"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha sido entrevistada hoy en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero: "Estamos detectando que en Madrid la curva sigue creciendo con el retorno de muchos madrileño y nos lleva a tomar nuevas medidas para ir bajándola lo antes posible y recuperar la normalidad", ha explicado a Carlos Alsina sobre la evolución de la pandemia en Madrid.

Sobre su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Llevo pidiendo desde que soy presidenta de la Comunidad de Madrid esta reunión con el presidente, envié hasta seis cartas en mitad de la pandemia. Afortunadamente la reunión está aquí y escenifica entendimiento, porque necesitábamos hablar [...] Llevábamos papeles, hechos por mí, no por mi jefe de gabinete. Es verdad que en la foto no estaban, pero estas reuniones se trabajan durante días".

"No descartamos hacerlo de manera autonómica"

Explica las novedades para hacer frente a la pandemia tras su reunión con Sánchez: "El compromiso de que nos van a ayudar con un refuerzo de las fuerzas y cuerpos de seguridad para estos planes en estas 37 primeras áreas donde vamos a restringir la movilidad; no descarto llevarlo a otras muchísimas zonas, esto no tiene que ver con ser ni ricos ni pobres". Es más, Ayuso no descarta que las restricciones lleguen a ser "a nivel autonómico".

Ayuso asegura que no criticó en su momento el plan nacional del Gobierno: "Yo criticaba en mayo el no pase de fase de la Comunidad de Madrid en base a unos informes que no existían de un comité de expertos que no existía. Mi crítica no era que el Gobierno de España tuviera una estrategia nacional; yo en la primera conferencia de presidentes le mostré todo mi respaldo al Gobierno en sus decisiones porque entiendo que esto no va de fronteras. Yo entendía que en la desescalada quedarnos estancados en la 0 era destrozar la economía de Madrid".

"No tengo mecanismos para hacer cumplir cuarentenas"

Señala que Madrid tiene una limitación de competencias para enfrentarse al coronavirus: "Este verano hemos hecho lo que hemos podido, pero somos una administración autonómica con unos recursos limitados, pero necesitamos una estrategia nacional por múltiples motivos; somos la capital del país, con más de diez millones de movimientos al día. No tengo mecanismos para hacer cumplir cuarentenas, no puedo tomar según qué decisiones... sin una legislación nacional que diga qué hacer en caso de brotes es mucho más complicado".

Asimismo, Ayuso ha hecho referencia a su comentada frase sobre Madrid como 'una España dentro de España': "Hemos llegado a esta situación por múltiples motivos. No somos más que nadie, pero somos una comunidad especial, una España dentro de España. Catalanes, asturianos, castellano-manchegos... Madrid es una España dentro de otra. Nuestras conexiones con otras comunidades es absoluta e inmensa. Geográficamente somos el epicentro de la península, todo parte de Madrid. No somos solo una autonomía, sino un motor dentro del propio Estado".

"Nos está pasando a todos"

Asegura que habrían actuado de otro modo de saber que la segunda ola se adelantaba: "Si hubiéramos sabido que esta ola se adelantaba, el cierre del ocio nocturno habría sido mayor y aún antes. Es verdad que no tenemos recursos para hacer cumplir las cuarentenas; tampoco hay una ley de pandemias. No puede ser que cada comunidad autónoma hayamos estado durante el verano haciendo sus reglas. Nueve de las diez regiones europeas más contagiadas son españolas, nos está pasando a todos".

Ayuso hace referencia además al control del aeropuerto de Barajas, uno de sus grandes caballos de batalla: "Desde mayo llevo diciendo que no entiendo el cuidado de nuestras fronteras entre países; estas peticiones no vienen de ahora. Todo lo que estoy hablando ahora no viene de ahora; soy consciente de que tengo los recursos que tengo, porque no soy más que una comunidad autónoma. Lo de ayer está bien y ojalá se hubiera producido antes".

Quiere mejorar las condiciones de los médicos

Díaz Ayuso ha incidido en la situación de los médicos en nuestro país: "Dentro de España no hay médicos, tenemos un déficit histórico. En el momento que necesitamos acopio de profesionales, los tienes un mes o dos y luego se va agotando. Tenemos un sistema público generoso y universal pero que no siempre ha pagado a sus médicos como debía. Esto ha provocado que en muchos casos se hayan ido a otros países; también pasa por que ha habido una escasez formativa. Nuestras notas de corte y la oferta de sanitarios ha sido escasísima".

"La mayoría de los MIR eligen Madrid y se suelen quedar en Madrid, si bien es normal que se muevan entre comunidades. Lo importante es que haya más médicos en España. Tenemos que incentivar para que más médicos vengan a trabajar a España. Hemos contratado extraordinariamente a 10.000 profesionales", dice Ayuso. Asegura asimismo que hay que mejorar las condiciones de los médicos: "Hemos ofrecido a sindicatos y sociedades médicas un plan de 80 millones anuales para costearles como es merecido los doblajes, porque somos conscientes de que tienen una carga extraordinaria de trabajo [...] Hay que pedirles un último esfuerzo, pero al menos no tenemos las condiciones de marzo".

Pueden ampliar las restricciones hoy mismo

Por su parte, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, ha explicado que a lo largo del día se valorará si hay que ampliar las restricciones a alguna zona más que cumpla con los criterios de incidencia de más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes, con tendencia estable o creciente y proximidad a zonas con esa incidencia: "Normalmente cuando hacemos el informe semanal son los martes, o sea que hoy a lo largo del día estaremos valorando si hay que ampliar alguna zona más o si hubiese que tomar algún tipo de decisión".