Isabel Diaz Ayuso denuncia un conspiración para acabar con la comunidad autónoma de Madrid y llama "paletos" a los independentistas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cree que hay una campaña de desprestigio contra la comunidad de Madrid como si fuera una región "que abusa, usurera y que está secando al resto del país", para así "justificar una subida indiscriminada de impuestos" y "acabar con su autonomía".

Ayuso ha advertido de que acudirá a "todas las instancias" que pueda para denunciar esta "situación" y defender la "autonomía de Madrid", a la empresa y a "todos los ciudadanos" que vienen a la región. Asegura que 'se está creando una leyenda negra sobre la Comunidad de Madrid" y acusa al Gobierno central de entrar en la región madrileña "rompiendo su autonomía".

No le parece casual que este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúna con los empresarios catalanes, "quienes pedían una subida de impuestos contra Madrid", así como en "tertulias" y en "artículos de opinión" que empiezan a "desprestigiar a la Comunidad de Madrid.

Al respecto, ha comentado que los "independentistas" no quieren que a Cataluña le vaya "mejor" sino que a Madrid le vaya "peor", y ha acusado a "muchos políticos" de "hacer el paleto" durante muchos años, creando "identidades donde no las había", y de dedicarse a hablar de "ser más leoneses, navarros, baleares, o más catalanes".

Para Ayuso, por el hecho de que Madrid "suba los impuestos" no le va a ir mejor al resto del país, y ha asegurado que ella quiere "crecer con Cataluña", para que la iniciativa privada crezca junta, pero "no pueden pretender una subida indiscriminada a una Comunidad que se ha dedicado a gestionar y a ofrecer mejores servicios públicos". "Se han dedicado a gestionar sentimientos, no presupuestos". Ayuso ha hecho estas declaraciones a los medios antes del acto de toma de posición de José Manuel Franco como delegado del Gobierno en Madrid.