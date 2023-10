Isabel Díaz Ayuso critica el "pacto de la poltrona" de PSOE y Sumar y advierte: "Estamos en una situación límite"

Una vez ya se han recuperado de la "sorpresa" que les supuso el pacto de PSOE y Sumar de cara a la investidura de Pedro Sánchez, las voces populares siguen opinando sobre el acuerdo. En esta ocasión ha sido Isabel Díaz Ayuso quien ha criticado el "siniestro pacto de la poltrona".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha alertado de que España "no solo tiene que afrontar las dificultades de la inestabilidad mundial" sino que asegura: "Nosotros, a los enemigos de nuestra prosperidad, de nuestro prestigio en el mundo, y del empleo los tenemos dentro y son Pedro Sánchez y sus socios en este siniestro pacto de la poltrona, a cambio de la misma continuidad España y de sus instituciones".

Ha cuestionado Ayuso la "seguridad jurídica" que puede ofrecer un gobierno de PSOE y Sumar y destaca que "si un gobernante quiere ayudar a atraer inversiones y empresas que generen prosperidad y puestos de trabajo lo primero que tiene que procurar es dar seguridad jurídica" pero se ha preguntado "qué seguridad puede ofrecer alguien que miente de forma compulsiva" y "que se inventa impuesto de la noche a la mañana y señala a los empresarios y a los comerciantes, al tiempo que les hace pagar la factura de los que lo chantajean".

Además, también cuestiona la seguridad que pueda dar quien pacta a escondidas con delincuentes, fugitivos y terroristas e indulta a los corruptos, que asalta las instituciones y retuerce las leyes, las deroga o reinterpreta para mantenerse en el poder" y que "es capaz de poner al Estado de rodillas para salvarse a sí mismo".

Echa la vista atrás Ayuso para avisar de que estamos en "una situación límite": "Hace un año avisé de la estrategia de la carcoma de Sánchez y sus socios: la de ir minando las instituciones y las garantías constitucionales hasta que, cuando fuésemos a recurrir a ellas, no quedase nada. Todas estarían destruidas, deslegitimadas o colonizadas por afines al poder. No me equivoqué. Estamos en una situación límite".

Ayuso ha acusado a Sánchez de ser "un lastre para la economía" y añade "en combinación con Sumar resultan letales" porque dicen consideran que tienen "la fórmula mortal para argentinizar" la economía y "arruinar a empresas y ciudadanos"