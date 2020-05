Isabel Celaá: "Si no hay vacuna contra el coronavirus, las aulas tendrán que estar a la mitad de su capacidad"

La ministra de Educación, Isabel Celaá, ha hablado sobre la suspensión de las clases presenciales en este tercer trimestre en España por la crisis sanitaria del coronavirus. Con la incertidumbre de la evolución de la pandemia y sin saber cuándo tendremos una vacuna o un remedio, se complica también el curso 2020/21.

Ya se ha anunciado la vuelta del próximo curso en septiembre, si bien no hay fecha concreta: "El día lo fijan las comunidades. Hay una horquilla amplia, habida cuenta de que tienen que cumplir como mínimo los 175 días de escolarización obligatoria", dice Celaá en esta entrevista en '20 Minutos'.

"Todo el mundo sabe que el curso empieza en septiembre. Lo que se trata en la conferencia sectorial con las comunidades es cómo concluimos este, que acabará a finales de junio: la adaptación del currículo, cómo evaluar y luego la promoción", apostilla la ministra a este respecto.

Así las cosas, en algunas comunidades los niños podrían volver a las aulas este mismo trimestre: "La [Fase] 1 contempla la apertura administrativa de los centros, empezando por su desinfección. Los centros tienen que hacer muchas tareas, entre ellas preparar el curso siguiente, para lo que necesitan abrir la matriculación.

Sobre la Fase 2: "Las escuelas abren para los alumnos que se enfrentan a un examen serio, como los de 4º de la ESO, 2º de Bachillerato o los ciclos superiores de FP. También Educación Especial, por tener menos alumnos y poder garantizar las condiciones sanitarias, y la Infantil de 0 a 6 años, si los padres acreditan que no pueden atender al niño porque trabajan. Y los centros de Primaria o Secundaria con alumnos con necesidad de refuerzo".

Objetivo: salvaguardar la distancia obligada

Eso sí, hasta que no haya una vacuna o un fármaco los niños no podrían regresar a las aulas: "Hasta que no tengamos un remedio o una vacuna la única herramienta para combatir al virus es el confinamiento. No podemos poner en riesgo todo lo avanzado. Si hablamos, por poner una cifra, de tres millones de niños en Primaria, que acuden al colegio acompañados por un adulto, imaginemos el movimiento que se produce. Además, si todos los niños acuden a la vez no podremos salvaguardar la distancia obligada".

Celaá asegura, por tanto, que están trabajando en un plan para garantizar la distancia de seguridad el próximo curso: "Es en lo que estamos trabajando para el curso 20-21. Si no hay un remedio, los centros tendrán que estar a la mitad de su capacidad. Esto obliga a que una parte de alumnos estén trabajando presencialmente y otra parte, telemáticamente".