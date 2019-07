Isabel Celaá, ministra y portavoz del Gobierno en funciones ha sido entrevistada en el programa Espejo Público, donde su primera, rotunda y contundente afirmación ha sido: "Por supuesto que creemos en el acuerdo. No queremos ir a elecciones". Pero ¿qué tipo de acuerdo?

Celaá habla de un tipo de Gobierno de cooperación como el que está sucediendo en Portugal y que asegura que parece eficiente.

Explica que han tratado de gestionar y modular con el fin de formular un Gobierno: "Primero hablamos de un Gobierno de cooperación y finalmente hemos explorado un Gobierno de coalición que no ha salido". Tras no poder gestionarlo afirma que ahora están dando un paso atrás y vuelven a formular la posibilidad de tener un gobierno de cooperación.

También asegura que el PSOE quiere un Gobierno progresista que no dependa de los independentistas, por lo que pretenden crear un gobierno desde "la socialdemocracia que haga que el peso de los votos de los independentistas no sean cruciales y para ello pedimos a PP y CS que se abstengan para no bloquear", afirma la portavoz del PSOE.

Por otra parte, Iglesias aseguró en declaraciones a una entrevista que "Sánchez no tiene un proyecto para este país". Por alusiones Celaá responde que el escenario político está muy fragmentado por lo que "o las fuerzas políticas de la derecha se abstienen o tendremos que ir a elecciones".

A lo que la ministra concluye que si "todas las fuerzas políticas entendemos que España necesita un gobierno hagamos lo posible y por ello pedimos la abstención".

Respecto a la fragmentación del escenario político afirma que no es un fenómeno específico de España por lo que "en Europa no se extrañan por el tiempo que se toma España para tomar un Gobierno". Continúa que en este tiempo la tendencia continúa siendo la misma y asegura que los ciudadanos quieren un gobierno socialista: "Quien ha ganado las elecciones ha sido el PSOE y para todo ciudadano español está claro quién tiene que gobernar. Los resultados han sido inequívocos".

Los resultados del CIS afirman que "la confianza en el PSOE aumenta", afirma Celaá aún así asegura que no quieren nuevas elecciones sino formar un Gobierno cuanto antes.

Respecto al Gobierno de Navarra explica que en la anterior legislatura de Pamplona había un Gobierno dirigido por Bildu y que ahora no está representada por ese partido gracias a la acción del PSOE. En segundo lugar, afirma que Bildu continúa estando en la mesa de la cámara, lo cual es un hecho. y en tercer lugar, "En el Gobierno que se pretende para Navarra antes estaba Bildu y ahora no está, esto son hechos". "El PSOE de Navarra no ha pactado con Bildu" sentencia Celaá y recrimina al Partido Popular por pactar en "muchas ocasiones" con Bildu.

La ministra, que se ha mostrado desde el inicio de la entrevista abierta a pactar, asegura que en agosto van a trabajar y que el Presidente se ha quedado en Moncloa por lo que "iniciará una ronda de consulta con los líderes de las diferentes fuerzas políticas". A su vez afirma que por el momento no le consta que haya habido contacto con miembros de Unidas Podemos tras la sesión fallida de la investidura.

"Si no hay apoyo para formar un Gobierno, no hay motivo para pasar por una nueva investidura", opina Celaá ya que asegura que no está en sus manos esa decisión. No obstante, Celaá asegura que hablando como Partido "hemos hecho una oferta a Podemos que ha sido rechazada y hay que buscar una forma alternativa si queremos proveer un Gobierno a España y sí, pensamos que España es merecedora de tener un Gobierno cuanto antes, pero primero las fuerzas políticas tienen que aclararse, no solo Podemos, también Ciudadanos y el Partido Popular".

La ministra ha reclamado la abstención del PP y Ciudadanos porque no quieren depender de los votos de los independentistas y recrimina al partido que lidera Albert Rivera que no quieran contactar con el Gobierno por lo que no se muestra institucional, "si CS se mostrara institucional la dirección del país podría ser otra", concluye Celaá.

Pasando al tema de la educación que es la cartera que la ministra ostenta, la periodista Lorena García le pregunta a la ministra por el tema del espionaje a los niños en las escuelas catalanas con la idea de saber en qué idioma se habla. Celaá afirma que esto merecería un reproche político puesto que los lugares de recreo de alumnos y profesores son espacios de libertad y se puede emplear cualquier lengua. Además Celaá asegura que no le parece una buena fórmula para configurar un estudio y asegura que se está llevando acabo una investigación sobre el asunto.

A continuación te dejamos el vídeo para ver la entrevista completa: