Irene Montero teme que el PSOE reforme solo la Ley del 'solo sí es sí': "Puede pactar con el PP. Todo es posible"

El próximo 7 de abril se cumplirán cuatro meses desde la entrada en vigor de la Ley de garantía integral de libertad sexual, popularmente conocida como la Ley del 'solo sí es sí'. En este tiempo, la aplicación de la norma ha provocado más de 300 rebajas de penas a agresores sexuales y más de tres decenas de excarcelaciones. Una cascada de revisiones de penas que ha obligado al Gobierno a reconocer unos efectos tan "indeseados" que ha llegado a comprometerse a reformar la norma.

El sector socialista del ejecutivo ha reiterado ante los medios que confía "en la posibilidad de un acuerdo". En Podemos repiten ese mismo discurso. Este viernes, la ministra de Igualdad, Irene Montero, reconocía en una entrevista que las discrepancias siguen siendo “fuertes” pero que su esperanza es que se resuelvan como en otras ocasiones en las que "al final se han resuelto". Pero los intercambios de propuestas entre una parte y otra de la coalición a lo largo de esta semana, no terminan de dar frutos.

El PSOE tiene preparada una proposición de ley en solitario

Por eso, el PSOE ya tiene lista una proposición de ley, elaborada por el Ministerio de Justicia, a modo de "torniquete legal", como pedía este miércoles el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y que los socialistas están dispuestos a registrar en el Congreso en solitario. Según fuentes del partido, la intención es hacerlo cuanto antes. El plazo autoimpuesto por el presidente del Gobierno era registrar la iniciativa antes de terminar la semana, a poder ser este viernes antes de las dos de la tarde. A esa hora cierra el registro del Congreso de los Diputados, así que si no se presenta antes habría que esperar ya a la próxima semana.

A primera hora del viernes, PSOE y Podemos siguen sin llegar a un acuerdo. Se sigue negociando intensamente. Tanto es así que los socialistas tendrían voluntad para esperar al lunes o martes, como máximo, para presentar esa proposición de ley que arranque la reforma de la norma. Y así la Junta de Portavoces, el órgano encargado de establecer el orden del día de los plenos, pueda introducir la iniciativa para el debate del próximo 14 de febrero. La ministra Irene Montero asegura que no se impone “límites”. “Lo que quiero es un acuerdo”, explica la ministra. Aunque reconoce el temor a que sus socios actúe en solitario. "Tienen los números para pactar con el PP la reforma. Así que todos los escenarios son posibles. No me gustaría que el Psoe pacte con el PP y por eso me estoy dejando la piel desde hace meses, desde diciembre, para llegar a acuerdo", reitera Irene Montero.

Los expertos advierten que la reforma no evitará las rebajas de penas

Los expertos coinciden en que los cambios no evitarán el goteo de revisiones de condenas anteriores a la entrada en vigor de "Ley del 'solo sí es sí' corregida". Todas esas condenas, tanto si son firmes o aún están pendientes de una sentencia definitiva, tienen derecho a aprovecharse de la ley actual. Es decir, la más beneficiosa. Sin embargo, el presidente Sánchez tiene tomada la decisión. La norma se reformará, aunque no se corte esa cascada de rebajas, para evitar una imagen de pasividad que termine afectando a los socialistas electoralmente.