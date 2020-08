Carmen Calvo defiende la reunión con Ciudadanos sin Unidas Podemos: "Todo el Gobierno ha estado representado"

Este lunes el Gobierno se ha reunido en Moncloa con una delegación de Ciudadanos para analizar la situación actual de los rebrotes de coronavirus. Una reunión a la que no ha asistido ningún miembro de Unidas Podemos.

Este domingo la ministra de Igualdad, Irene Montero, denunció que Ciudadanos había vetado la presencia de ministros de Podemos en la reunión.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha subrayado este lunes que "todo el Gobierno" ha estado representado en el encuentro que ha mantenido con Ciudadanos, una reunión "absolutamente necesaria" con este grupo que ha "ayudado" al Ejecutivo en momentos difíciles.

"A mí me representó el sábado la ministra de Trabajo estupendamente en las islas Baleares; cuando hay un miembro del Gobierno, está el Gobierno", ha insistido Calvo

"Cuando te reúnes con la vicepresidenta te reunes con todo el Gobierno"

Tras las reunión el portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso de los Diputados, Edmundo Bal, ha valorado de forma positiva la reunión: "Salimos muy satisfechos de esta reunión. Cs vuelve a demostrar su utilidad".

Bal ha asegurado a los periodistas a la salida de la reunión que Cs no ha vetado la presencia de Podemos: "No hay vetos, no tenía objeto la presencia de Podemos aquí, porque no son temas de su competencia", ha subrayado.

El portavoz de Cs ha apuntado que han trasladado al Gobierno la necesidad de una reserva estratégica de material de protección contra el coronavirus. "No podemos caer en la situación en la que estuvimos con sanitarios que arriesgaban sus vidas", ha aseverado.

En cuanto al sector turístico, el portavoz ha anunciado que han pedido al Gobierno una segunda batería de medidas salvavidas de este sector. El Gobierno se ha comprometido con nosotros a estudiar estas medidas, como sostener los ERTE más allá del 30 de septiembre.