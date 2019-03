Irene Lozano: "Quiero contribuir a la regeneración democrática, los partidos dan igual"

Tras anunciar su inesperada marcha de UPyD para integrar las filas del PSOE, Irene Lozano ha explicado los motivos de su decisión en una entrevista en 'Más de uno': "Me ha llamado Pedro Sánchez y me ha propuesto incorporarme como independiente al comité de sabios. Creo que es un proyecto que merece la pena".

Además explicó que su "bandera" es "la regeneración democrática en España, no las formaciones". "Lo que más me importa es lo que podamos hacer por cambiar las cosas en el país. Lo importante no son los partidos, sino salir de la crisis o hundirnos en el inmovillismo. A mí lo que me importa es España", señaló.

También ha explicado su opinión sobre la estrategia del líder del PSOE: "He criticado a las formaciones que se han negado a esos cambios el hecho de que Sánchez me quiera incorporar, teniendo en cuenta que me he ganado un respeto en este tema en el Congreso de los Diputados, es un síntoma de querer cambiar las cosas. Hay síntomas que indican que tiene un proyecto de cambio creíble y verosímil".

La exdiputada de UPyD, que aún no sabe qué puesto ocupará en las listas del partido, explicó que su "objetivo" es la regeneración demócratica y en el resto de temas estará "en lo que diga el partido".