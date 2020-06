Interior niega que haya negociaciones abiertas para transferir Prisiones a Euskadi

El secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, ha dejado claro que "no hay ninguna negociación abierta" para trasferir al País Vasco las competencias en materia de política penitenciaria, si bien ha reconocido que existe "un clima favorable" para que este cambio se pueda producir una vez ETA se disuelva. Esta ha sido la respuesta que el número dos de Interior ha ofrecido al senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, que en comisión le ha preguntado si el Ejecutivo va a abrir un proceso de diálogo con el Gobierno vasco sobre la política penitenciaria. Nieto ha reiterado que "a día de hoy no hay ninguna negociación abierta", aunque existe con Euskadi, como con el resto de las comunidades autónomas, un diálogo siempre abierto por parte de la Secretaría de Estado.

Con todo, ha resaltado la necesidad de que "ETA dé ese paso" a la disolución definitiva para que en el futuro la cuestión de la transferencia penitenciaria "se pueda abordar desde ópticas muy diferentes". El número dos de Interior también ha calificado de "positiva" la gestión penitenciaria en materia de dispersión de presos etarras, "compatible con los derechos de los internos" y dentro de un "objetivo paralelo, que es el de vencer a ETA".

"Los presos etarras han sido rehenes de la banda y están empezando a librarse de ella"

En este sentido, el secretario de Estado de Seguridad ha subrayado que "los presos etarras han sido rehenes de la banda y ahora están empezando a liberarse de ella", al tiempo que ha asegurado que una persona que ha colaborado con la organización, se disuelva o no se disuelva ETA, tiene que cumplir sus condenas". Por su parte, el senador socialista Antonio Julián Rodríguez Esquerdo, se ha remitido a las "buenas relaciones" entre el Gobierno y los nacionalistas vascos y "al momento de paz" para tratar de alcanzar un acuerdo en materia penitenciaria. "Aprovechen el momento de paz y no violencia. Es un buen momento para llegar a acuerdos", ha enfatizado el senador con este argumento, que no ha convencido a Nieto, pues no se trata de que el gobierno tome decisiones "por estar en un momento de no violencia", sino ante un periodo largo "para hablar y exigir la disolución".

No obstante, Nieto ha recordado que "hasta ahora nadie en el gobierno vasco hablaba de transferencias y en este momento tenemos que hacerlo exigiendo también que ETA dé ese paso para que se puedan poner condiciones legítimas". Durante su intervención en la Cámara Alta, José Antonio Nieto también se ha referido a la "privatización de la seguridad penitenciaria", un asunto que ha negado el responsable de Interior, que ha subrayado que la contratación de personal no funcionario se refiere exclusivamente a la "seguridad perimetral de la cárcel, en ningún caso la seguridad del centro". Y ha añadido que, gracias a estas contrataciones de personal privado, "más de 1.000 efectivos de Policía y Guardia Civil están desempeñando funciones en otros lugares más necesarios".