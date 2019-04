Marlaska promete en Cádiz más recursos para investigar el patrimonio de los narcotraficantes

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado que su departamento pondrá especial énfasis en hacer investigaciones "de fondo" para luchar contra las redes del narcotráfico que operan en el Campo de Gibraltar a través de sus beneficios económicos.

Grande-Marlaska ha abordado el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar en varias reuniones que ha mantenido en el Palacio de Congresos de La Línea de La Concepción (Cádiz), uno de los municipios más afectados por el problema. El ministro del Interior se ha reunido con representantes de las plataformas sociales que luchan contra las drogas en la comarca, con los alcaldes de los siete municipios del Campo de Gibraltar, y con la consejera de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Rosa Aguilar, entre otras autoridades, para reflexionar sobre el problema.

Tras mantener esas reuniones, el ministro ha explicado a los periodistas que con "inmediatez" habrá en el Campo de Gibraltar "todos los medios materiales y personales que sean precisos para garantizar la seguridad ciudadana" y luchar contra el narcotráfico.

Grande-Marlaska ha recalcado que estas reuniones han servido para constatar que todas las administraciones tienen "un compromiso firme" para abordar "con la seriedad que exige" el problema del narcotráfico en el Campo de Gibraltar porque "esta es una cuestión que nos incumbe a todos".

El ministro ha garantizado que "el Estado de Derecho tiene los medios y los instrumentos necesarios para garantizar" la seguridad ciudadana en la zona y que "el principio de autoridad" es respetado. Aunque no ha precisado cómo se reforzarán los medios materiales y personales que se instalarán en la zona, Grande-Marlaska ha incidido en que "uno de los principales objetivos" de su departamento en este campo será implementar las investigaciones sobre los beneficios económicos del narcotráfico.

"No se termina con el narcotráfico, contra ese mundo alternativo si no es con una investigación firme, seria, muchas veces compleja para hacerle frente, con investigaciones que abarquen de forma especial el ámbito patrimonial", ha afirmado. Grande-Marlaska ha explicado que como juez que durante los últimos diez años se ha dedicado a luchar contra las mafias, el crimen organizado y el terrorismo sabe que si no se lucha contra "las organizaciones criminales que se inoculan en parte de la sociedad atacando sus fuentes de financiación, atacando los beneficios de la actividad criminal, lo tenemos bastante difícil".

Además de reforzar los medios materiales y humanos de la Policía y de la Guardia Civil, de potenciar las investigaciones de fondo para desmantelar las redes de narcotráfico, el ministro del Interior se ha propuesto también "ahondar" en la coordinación "permanente" ya existente entre los distintos cuerpos policiales implicados en esta lucha.

Grande-Marlaska ha subrayado que "a día de hoy" no hay "perspectiva" de declarar la zona como de especial singularidad, como reclaman los sindicatos policiales y organizaciones de guardias civiles para que este destino tenga incentivos para los agentes dada su especial peligrosidad.