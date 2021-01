Inés Arrimadas, sobre el decreto de los fondos europeos: "Vamos a tener a un consejo de ministros repartiendo el dinero"

Inés Arrimadas ha criticado en Espejo Público la gestión que el Gobierno está realizando de la pandemia del coronavirus y en especial la no adopción de más medidas para poder hacer frente a la tercera ola de COVID-19. La líder de Ciudadanos no tiene dudas de que esta falta de endurecimiento de medidas se debe a la proximidad de las elecciones catalanas y a la candidatura de Salvador Illa, hasta hace dos días ministro de Sanidad, por el PSC.

"Sin duda alguna es por las elecciones catalanas y por otro factor que es que Sánchez no quiere ir al Congreso para que se vea que ni defiende el estado de alarma, que se esconde". Inés Arrimadas defiende que "menos mal que no nos pusimos como el PP y VOX en contra", porque dice "si no las comunidades no tendrían ninguna herramienta" y lanza el siguiente mensaje a Pedro Sánchez: "Si muchas CCAA de diferente color político le están pidiendo más medidas no será por un tema político, será por un tema sanitario".

Ciudadanos voto ayer en contra con al decreto ley sobre los fondos europeos, en el que sorprendentemente VOX se abstuvo. Arrimadas ha matizado que "ayer no se votaba si venían los fondos europeos, ayer lo que se votaban era quién los reparte y lo que se aprobó es que el Gobierno va a poder repartir en su consejo de ministros 140.000 millones".

Arrimadas advierte que la llegada de estos fondos europeos "va a condicionar el futuro de los hijos de este país" e insiste: "No van a venir antes por lo que se aprobó ayer, ni vienen antes, ni vienen más lo único que se votó ayer es quién lo reparte” y añade: "Vamos a tener a un consejo de ministros repartiendo el dinero".

Elecciones catalanas

Preguntada por las encuestas que dan la victoria en las elecciones catalanas al PSC, Inés Arrimadas dice que "siempre hay como una campaña de intentar agrandar al PSC" pero defiende que la única opción de cambio en Cataluña es impedir que ellos ganen.

"Prefiero estar cabreada o desilusionada hasta el 14-F que no seguir estando 4 años más. Si Illa puede elegir, va a elegir a ERC es muy importante, que no nos resignemos que no nos quedemos en casa".

Arrimadas defiende que "Cataluña es muy fuerte y con un buen gobierno puede volver a levantarse" para lanzar como mensaje de despedida: "Tenemos muchísimas ganas de que tanto la pandemia como el proceso sea un mal sueño".