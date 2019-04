Inés Arrimadas se suma a la larga lista de políticos que posa para la portada de una revista

SÁNCHEZ Y RIVERA TAMBIÉN TIENEN SUS POSADOS

El reportaje de Inés Arrimadas en el Parlament para una revista ha generado mucho revuelo y polémica. Hay quienes consideran que no es el momento adecuado para realizar un reportaje así y que el Parlament no es el mejor escenario para ello. Pero no es la primera vez que un político hace este tipo de posados. Las ministras de Zapatero fueron las pioneras y después de ellas se sumaron la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, María Dolores de Cospedal o Ana Botella.