Ignacio González Vega: "Siempre es la misma historia cuando el CGPJ es de diferente color al Gobierno"

"Durante esta semana hemos estado hablando todo el tiempo sobre la 'idoneidad' de la Fiscal General del Estado, la señora Delgado. Esto se reproduce cada vez que se nombra a un Fiscal General del Estado y el consejo siempre adquiere un protagonismo cuando es de un color distinto al del Gobierno. Cuando el Gobierno es de una manera y el consejo es de otra hay discrepancia. Pero voy más allá, es el hecho de que en este trámite siempre aprovecha si el consejo es de un color distinto al del Gobierno para darle un tirón de orejas.

Nosotros lo que proponemos es una cuestión mucho más sencilla en lo que se refiere al Fiscal General del Estado, modificar el artículo 124 de la Constitución, hay alguna propuesta, creo que de Ciudadanos, en la que se pide que lo nombre el Parlamento. A partir de ahí se acabaría toda la polémica. Hay fuerzas políticas que critican el nombramiento y después no siguen el paso siguiente que sería modificarlo.

En cuanto al tema de la independencia de los fiscales, los fiscales en España no son independientes, el artículo 124 de la Constitución habla de autonomía pero no de independencia, que no es lo mismo.

En cuanto al Consejo General del Poder Judicial, se produce siempre la misma historia cuando es de diferente color al Gobierno. Me sorprende la hiperactividad de este consejo que en estos tiempos no ha hecho absolutamente nada más que nombrar a altos cargos judiciales, cuando además, llama mucho la atención que un Gobierno interino no pueda nombrar ni siquiera a un asesor y que el Consejo del Poder Judicial esté nombrado a magistrados del Supremo y presidentes de tribunales superiores de justicia, eso cuando menos resulta paradójico".