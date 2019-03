Iglesias: "No soy imprescindible, soy un militante, no un macho alfa"

El portavoz de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado a la asamblea ciudadana de su partido por qué no está dispuesto a liderar la formación si no sale adelante sus propuestas organizativas y políticas y lo ha hecho afirmando: "No soy imprescindible, soy un militante, no un macho alfa". Una frase contundente pronunciada ante los simpatizantes de Podemos, que le han preguntado por qué no puede seguir dirigiendo el proyecto si es otra propuesta, como la del eurodiputado Pablo Echenique, la que obtiene el apoyo de la mayoría.

"¿Sabéis por qué?, porque lo que temo precisamente de nosotros es que a veces somos capaces de decir no, aunque sea mucho más fácil decir sí, aunque sea mucho más fácil para Pablo Iglesias arrancar un aplauso sólo elevando el tono", ha dicho. Y, por ello, ha desafiado a la audiencia a seguir su intervención sin un sólo aplauso y a demostrar que no tienen que aplaudir a Pablo Iglesias, quien ha defendido que ser militante significa defender sus posiciones sabiendo que hay muchos compañeros que no están de acuerdo y que todas las propuestas presentadas en la asamblea son honestas, aunque sean diametralmente opuestas.

Iglesias, que ha tenido que pedir silencio varias veces para conseguir no ser aplaudido por los simpatizantes, se ha puesto al servicio del equipo de trabajo que obtenga el apoyo de la mayoría de la gente y ha remarcado que en la respuesta de Podemos está la diferencia. "Puede que ofrezcan la presidencia de Gobierno a cambio de pactos, que seduzcan a alcaldes de Podemos a cambio de pactos y la diferencia es que, a lo mejor, nosotros decimos no", ha sostenido el eurodiputado para quien "lo importante no es que el alcalde sea de Podemos, sino construir colectivamente".

En la misma línea, otro de los fundadores de Podemos, Juan Carlos Monedero ha dicho que "nada está escrito en piedra" y que en Podemos el poder está "abajo" y las decisiones "las toma la gente, toda la gente". "Claro que queremos incorporar todo lo mejor, claro que queremos consensos", ha defendido para destacar después que hay propuestas "que no son compatibles y no pasa nada" porque en Podemos no hay "miedo a discutir.

También la responsable de análisis político de Podemos, Carolina Bescansa, ha defendido su propuesta organizativa, en la que las decisiones sobre programas y pactos van a recaer en la ciudadanía, y ha apelado a seguir construyendo Podemos porque con esta asamblea "no se habrá cerrado nada"."Esto acaba de empezar", ha dicho.

Por último, también ha salido en apoyo del modelo organizativo de Pablo Iglesias, Pablo Soto, otro de los miembros de Podemos que ha pactado con este equipo que cualquier ciudadano que consiga un dos por ciento de avales podrá proponer una consulta en el partido. Soto, creador de programas P2P de intercambio de archivos en internet, que fue absuelto en una demanda de las grandes casas discográficas, ha explicado que si el 10 por ciento de los inscritos dan su visto bueno se convocará un referéndum vinculante.